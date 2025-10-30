Veszélyben van a civilizáció bölcsője, Ur városa

Az Ur városában található zikkurat harmadik rétegét már szinte teljesen elpusztult, de már a másodikon is nyomukat hagyták a homokviharok, illetve a hőség és szárazság miatti pusztulás – mondta Abdullah Nasrallah régész a Reuters-nak. Nem a Nanna holdisten tiszteletére emelt, vályogból és égetett téglából készült épület az egyetlen olyan sumer emlék, amelyik a klímaváltozás, illetve az elhibázott felújítási munkálatok miatt veszélybe került, az itteni temető és Babilon városa szintén pusztulóban van.

A zikkurat homokviharban Fotó: ASAAD NIAZI/AFP

A klímaváltozás miatt egyre nagyobb a szárazság és a hőség, emiatt pedig egyre gyakrabban fordulnak elő homokviharok is, miközben a talaj sótartalma is növekszik, a só pedig meggyorsítja a régi vályogtéglák pusztulását. Az egykori város közelében lévő temető már alaposan megrongálódott: a só már csaknem teljesen felemésztette a téglákat, az itt található építmények pedig hamarosan teljesen összedőlhetnek. A temető számos fontos emléke már így is elpusztult, és valószínűleg a többire is ez a sors vár.

Babilon pusztulása

Babilonban sem sokkal jobb a helyzet: ebben az ősi városban is a sótartalom megnövekedése okozza a legnagyobb problémát, de az elmúlt évek helytelen felújítási próbálkozásait is helyre kell hozni, ha el akarják kerülni a pótolhatatlan műkincsek teljes pusztulását. Montaser al-Hasnavi, Irak turisztikai és kulturális minisztere szerint a só a föld alatt is nagy pusztítást végezhetett, a még feltáratlan városok és épületekben is nagy kár keletkezhetett.

A vályogtéglákat sem kíméli az időjárás Fotó: AHMAD AL-RUBAYE/AFP

A só a mezopotámiai földben mindig is jelen volt, de míg régen Ur virágzásához járult hozzá, most a pusztulását okozza. Az itteniek ételek tartósításához, vallási szertartásokhoz és gyógyításhoz használták az itt gyűjtött sót. A megnövekedett koncentráció nemcsak a téglákat, hanem az ékírásos feliratokat is elpusztítja, a helyzet pedig egyre rosszabb lesz: Istár babiloni templomának a téglái már málladoznak, a homokviharok pedig a meggyengült falakat még gyorsabban pusztítják.