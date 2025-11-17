Először fertőzött meg embert a madárinfluenza H5N5 változata

Nemrégiben írtuk meg, hogy az emberhez történő alkalmazkodás jeleit mutatja egy sokáig figyelmen kívül hagyott madárinfluenza vírus, az viszont aggodalomnál már jóval több, hogy Washington állam Egészségügyi Minisztériumának jelentése szerint, a kórokozó H5N5 variánsával fertőződött meg egy Grays Harbor megyei férfi.

Az IFL Science beszámolója szerint a világon elsőként dokumentált esetben a jelenleg kórházban kezelt, alapbetegségei miatt sem teljesen egészséges idősebb páciens szervezetébe a saját házánál tartott, feltehetően vadon élő madarakkal is érintkező baromfi közvetítésével került a vírus.

Az elmúlt években a virológusok figyelmét elsősorban a H5N1 kötötte le, ami 2020 óta példátlanul súlyos járványokat okoz baromfik, madarak és emlősök körében Európában, Észak-Amerikában és Dél-Amerikában. A szarvasmarhák és baromfik körében terjedő, de mára elefántfókákat is pusztító H5N1 az Egyesült Államokban 2024 óta 70 emberi fertőzéshez, köztük egy halálesethez vezetett, míg egy kanadai kislányt hetekig intenzívosztályon kellett ápolni, miután Brit Columbiában máig tisztázatlan módon megfertőződött.

A H5N1 madárinfluenza-vírus számítógépes grafikával készült portréja Fotó: ROGER HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library via AFP

2025. november 17-ig az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) 71 madárinfluenzás esetet azonosított az országban, amelyek közül eddig csupán egy volt halálos kimenetelű. Az esetek többsége enyhe megbetegedés volt a tejgazdaságokban és baromfitelepeken dolgozóknál. A vírusinfekciókért a magas patogenitású, minden jel szerint észrevétlenül fertőző H5N1 altípus a felelős.

A mostani Washington államban dokumentált esetet azonban a H5N5 típus okozta, amely „mindössze” a vírus felszínén található fehérjék terén különbözik a H5N1-től, ám azt még nem tudni pontosan, hogy ez az eltérés mennyiben befolyásolja virulenciáját és az általa kiváltott betegség lefolyását, súlyosságát. Jelenleg úgy tűnik, hogy hasonlóan viselkedik és hasonló tüneteket is produkál, mint a H5N1, akár állatban, akár emberben. Mindenesetre tény, hogy emberben még sosem regisztráltak a jelenlétét.