Meghalt az amerikai férfi, akit elsőként fertőzött meg a madárinfluenza H5N5 változata

Kerek egy hete írtuk meg, hogy a Washington állam Egészségügyi Minisztériumának jelentése szerint a madárinfluenza kórokozójának H5N5 variánsával fertőződött meg egy Grays Harbor megyei férfi.

A CNN szerint a más alapbetegségekkel is kezelt idősebb férfi pénteken, november 21-én belehalt az emberben korábban nem észlelt madárinfluenza-törzs okozta fertőzés szövődményeibe. A páciens szervezetébe állítólag a saját házánál tartott, feltehetően vadon élő madarakkal is érintkező baromfi közvetítésével kerülhetett a vírus.

Az elmúlt években a virológusok figyelmét elsősorban a H5N1 kötötte le, ami 2020 óta példátlanul súlyos járványokat okoz baromfik, madarak és emlősök körében Európában, Észak-Amerikában és Dél-Amerikában. A szarvasmarhák és baromfik körében terjedő, de mára elefántfókákat is pusztító H5N1 az Egyesült Államokban 2024 óta 70 emberi fertőzéshez, köztük egy halálesethez vezetett, míg egy kanadai kislányt hetekig intenzívosztályon kellett ápolni, miután Brit Columbiában máig tisztázatlan módon megfertőződött.

A madárinfluenza A-vírus H5N1 változatának partikulái (arannyal) az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) által 2024. május 24-én kiadott színezett transzmissziós elektronmikroszkóp-felvételen Fotó: -/AFP

2025. november 17-ig az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) 71 madárinfluenzás esetet azonosított az országban, amelyek közül eddig csupán egy volt halálos kimenetelű. Az esetek többsége enyhe megbetegedés volt a tejgazdaságokban és baromfitelepeken dolgozóknál. A vírusinfekciókért a magas patogenitású, minden jel szerint észrevétlenül fertőző H5N1 altípus a felelős.

A mostani Washington államban dokumentált esetet azonban a H5N5 típus okozta, amely „mindössze” a vírus felszínén található fehérjék terén különbözik a H5N1-től, ám azt még nem tudni pontosan, hogy ez az eltérés mennyiben befolyásolja virulenciáját és az általa kiváltott betegség lefolyását, súlyosságát. Jelenleg úgy tűnik, hogy hasonlóan viselkedik és hasonló tüneteket is produkál, mint a H5N1, akár állatban, akár emberben. Mindenesetre tény, hogy emberben még sosem regisztráltak a jelenlétét.