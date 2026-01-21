A Qubit+ tartalmai Panelból gyufásdobozba? Kenyai tanulmánygyár Túl a másfélfokon Pornográf Grok Brooklyni börtönpokol Víz Koalíció vs. magyar állam

Debreceni laboratóriumban bizonyították, hogy az élet építőelemei spontán is kialakulhatnak a világűrben

Bodnár Zsolt
január 21.
tudomány
A dán Aarhusi Egyetem és a debreceni HUN-REN Atommagkutató Intézet (Atomki) kutatói áttörést értek el az élet eredetének kutatásában: bebizonyították, hogy az élethez nélkülözhetetlen fehérjeépítő elemek, a peptidek spontán módon kialakulhatnak a világűrben. A Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmányban részletezett felfedezés így jelentősen növeli a földönkívüli élet megtalálásának esélyét.

A kísérletek során a csillagközi porfelhők extrém környezetét imitálták (-260 Celsius-fokos hőmérsékletet és ultranagy vákuumot hoztak létre), ahol kozmikus sugarak bombázzák az egyszerű aminosavakat. A kutatók a legegyszerűbb aminosavat, glicint helyeztek egy kamrába, majd az Atomki részecskegyorsítójával előállított, kozmikussugárzás-szerű részecskékkel sugározták be. Az eredmények azt mutatták, hogy a glicinmolekulák egymással reagálva peptideket és vizet képeztek.

A kutatás két vezetője, Sergio Ioppolo és Alfred Thomas Hopkinson az Atomki debreceni laboratóriumában
Fotó: Aarhusi Egyetem/Signe Kyrkjebø

Ez arra utal, hogy ugyanez a folyamat a csillagközi térben, a porrészecskék felületén is végbemegy, még mielőtt ezek a részecskék csillagokká és bolygókká egyesülnének. Korábban úgy vélték, hogy csak egyszerű molekulák keletkezhetnek ezekben a felhőkben, a bonyolultabbak pedig csak a naprendszerek kialakulásának későbbi szakaszaiban. A friss kutatás azonban cáfolja ezt: a peptidek már a korai szakaszban létrejöhetnek, így sokkal elterjedtebbek lehetnek az univerzumban.

A felfedezés óriási jelentőséggel bír az asztrobiológia számára, hiszen azt sugallja, hogy az élet alapvető építőkövei természetes úton keletkeznek a világűrben, és ezek a molekulák új naprendszerek lakható bolygóin köthetnek ki. Igaz, bár a peptidek kulcsfontosságúak az élethez, más szükséges komponensek – például membránok, nukleobázisok és nukleotidok – kialakulásának feltételei még nem tisztázottak – az InterCat kutatócsoport ezeket is tovább vizsgálja.

