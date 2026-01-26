A SpaceX-nek tavaly 300 000-szer kellett közbelépnie, hogy ne ütközzenek az űrben a Starlink-műholdak

A SpaceX Starlink műholdjai 2025-ben mintegy 300 ezer ütközéselkerülő manővert hajtottak végre – derül ki abból a biztonsági jelentésből, amelyet a cég december végén nyújtott be az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottságnak (FCC). A globális műholdas internetszolgáltatást nyújtó Starlink megakonstelláció 2019 óta rohamosan bővül, és ma már körülbelül 9400 műholdból áll, ami az összes aktív földkörüli műhold mintegy 65 százalékát jelenti. Az FCC félévente kötelezi a SpaceX-et biztonsági jelentés közzétételére, mivel egyetlen ütközés is több ezer űrszemétdarabot hozhat létre, ami láncreakció-szerűen további ütközésekhez vezethet, és akár teljes pályasávokat tehet használhatatlanná.

A legfrissebb jelentés szerint 2025 júniusa és novembere között nagyjából 149 ezer manőverre került sor, ami hozzáadódik a 2024 decembere és 2025 májusa között már korábban jelentett 144 ezerhez. Ez összesen körülbelül 300 ezer manővert jelent 2025-ben, ami 50 százalékos növekedés a 2024-es, nagyjából 200 ezerhez képest. Míg az iparági gyakorlat szerint akkor avatkoznak be, ha az ütközés kockázata eléri az 1 a 10 000-hez szintet, a SpaceX ennél jóval óvatosabb, és már 3 a 10 millióhoz kockázatnál manőverezéshez folyamodik.

Szakértők szerint ennek ellenére a lépték példátlan: a Starlink előtti időkben egy átlagos műhold évente legfeljebb néhány manővert hajtott végre, míg egy Starlink-műhold esetében ez akár évi 40 is lehet. Hugh Lewis, a Birminghami Egyetem kutatója szerint a SpaceX 2027-re akár évi egymillió manővert is végrehajthat, ahogy amerikai és kínai megakonstellációk is pályára állnak, ami szerinte fizikailag nem fenntartható.

A SpaceX Starlink-hálózatának illusztrációja Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library via AFP

A jelentés beszámolt más műholdakkal történt ismétlődő közeli találkozásokról is, köztük egy kínai Honghu–2 műholddal, amely több mint 1000 alkalommal került veszélyesen közel Starlink-műholdakhoz, valószínűleg azért, mert hasonló pályamagasságban működnek. A csillagászok szerint ez jól mutatja, mennyire sűrűn elárasztotta a Starlink azokat a pályákat, ahol műholdjai 340 és 570 kilométer közötti magasságban keringenek, és ez felveti az űr igazságos hozzáférésének kérdését is az 1967-ben elfogadott űregyezmény szellemében.

A SpaceX azt is elárulta, hogy decemberben egy Starlink-műhold egy feltételezett hardverhiba miatt felrobbant, és több tucat űrszemétdarabot hozott létre, ugyanakkor a cég szerint a problémás alkatrészeket a jövőben már nem fogják felhasználni. Bár a Starlink nagyrészt autonóm rendszerekkel kezeli az egyre növekvő ütközési kockázatot, szakértők figyelmeztetnek: eddig minden tökéletesen működött, de egyetlen hiba is súlyos következményekkel járhat a Föld körüli pályák biztonságára nézve.

