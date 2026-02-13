A Jangce katasztrofális ökológiai állapota nagyot javult a halászati tilalom bevezetése óta

A folyón, amely négyszáz millió ember vízellátását biztosítja és a Tibeti-fennsík gleccsereitől a Sanghaj közelében található torkolatig húzódik, a tilalom bevezetése után a kutatók azt figyelték meg, hogy a halállomány több mint kétszeresére nőtt, és több veszélyeztetett faj állománya is gyarapodásnak indult. A kutatás szerint, melynek eredményei a Science folyóiratban jelentek meg, remény van a folyó állapotjavulására.

A világ harmadik leghosszabb folyója, a 6342 kilométeres Jangce ökológiája nemrég még drámai képet mutatott: itt pusztult ki például a kínai folyami delfin, amely a szennyezés, a gátak, a hajóforgalom, valamint az elektromos árammal és dinamittal végzett felelőtlen halászat következtében végleg eltűnt.

Tudósok régóta sürgették a Jangce folyóra vonatkozó halászati tilalom bevezetését, hogy megállítsák az élőhelypusztulást és megelőzzék a halállomány további csökkenését, amely már 85 százalékkal esett vissza. A kormányzat végül 2021-ben tíz éves tilalmat vezetett be.

Érdekesség, hogy az intézkedés az evolúciós játékelmélet alapelveit használja annak felmérésére, hogy a tilalom nyomán, az ösztönzők és büntetések hatására miként reagálnak az érintett szereplők: a helyi közösségek, az önkormányzatok és a központi kormányzat.

A kormány körülbelül három milliárd dollárnyi összeget költött arra, hogy kártalanítást és más foglalkoztatást biztosítson 200 ezer halásznak, miközben mintegy százezer hajót vontak ki a forgalomból.

A mostani kutatás a 2019–21-es időszak és a 2021–23 közti évek adatait hasonlította össze. Ez a biomassza kétszeres növekedését és a fajdiverzitás 13 százalékos javulását mutatta.

Ugyanakkor a kutatás megállapítja, hogy a Jangce és annak élővilága továbbra is sebezhető. Az illegális halászat, különösen a Jangce Gan-ágában, folyamatos fenyegetést jelent, a vízminőséget javítani kell, és bizonyos halfajok, például a súlyosan veszélyeztetett kínai tok számára biztosítani kell az átjárást a hatalmas vízi erőművek körül, hogy elérhessék ívóhelyeiket.

