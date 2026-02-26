Az Egyesült Államok 2032-ig tolhatja ki a Nemzetközi Űrállomás működését

Két évvel meghosszabbíthatja az Egyesült Államok a Nemzetközi Űrállomás (ISS) tervezett élettartamát, hogy több ideje maradjon amerikai űrvállalatoknak magánűrállomások pályára állítására.

A Reuters szerdai cikke szerint ez az egyik módosítás, amit az amerikai szenátus Kereskedelmi, Tudományos és Közlekedési bizottsága jövő héten megfontol majd a Jareed Isaacman által vezetett amerikai űrügynökség (NASA) költségvetésének tárgyalásakor.

Az ISS élettartamának kitolása mellett a bizottság arra is kötelezheti majd a NASA-t, hogy az Artemis holdprogramja keretében hozzon létre egy bázist a Hold felszínén, ami az égitesten történő hosszú távú tartózkodás megalapozását szolgálná. Február elején a SpaceX vezérigazgatója, Elon Musk is támogatta az általa Moonbase Alpha-nak nevezett bázis kiépítését és az űrvállalatot a Mars helyett a Holdhoz történő visszatérésre állította rá.

Az ISS nyugdíjazásának 2030-ról 2032-ig történő kitolását Ted Cruz republikánus és Maria Cantwell demokrata szenátor is támogatja. A kétpárti egyetértés hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok szeretné megőrizni vezető pozícióját a Kínával folytatott űrversenyben.

Kapu Tibor a Nemzetközi Űrállomás kupolájában a magyar zászlóval Forrás: Facebook/HUNOR

Az űrállomás működésének ideje nem hosszabbítható meg a végtelenségig: az elmúlt években észlelt és kijavított szivárgások az űrügynökség szerint az ISS öregedésének a jelei. A NASA több magáncéget, köztük Jeff Bezos Blue Origin űrvállalatát is megbízta azzal, hogy az ISS-t kiváltó űrállomásokat tervezzenek. A magánűrállomások fejlesztése ugyanakkor egyelőre nem halad elég jól ahhoz, hogy 2030-ig pályára lehessen őket állítani.