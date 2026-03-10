Sötét anyagból álló kozmikus palacsintában lebeghet a Tejútrendszer

A legújabb kutatások szerint galaxisunk, a Tejútrendszer nem céltalanul sodródik a világűrben, hanem egy hatalmas, sötét anyagból álló síkban, egyfajta kozmikus „palacsintában” található. A Groningeni Egyetem csillagásza, Ewoud Wempe által vezetett csoport a környező galaxisok mozgását elemezve térképezte fel a hideg sötét anyag néven ismert láthatatlan tömeg gravitációs vonzását.

A Nature Astronomy folyóiratban közzétett eredmények azt sugallják, hogy az univerzum ezen szeglete sokkal strukturáltabb lehet, mint korábban gondoltuk: a tömeg egy síkban koncentrálódik, miközben felette és alatta nagy kozmikus üregek találhatók. Mivel a galaxisok eloszlása általában követi a sötét anyag eloszlását, egy ilyen sötétanyag-lemez természetes módon a galaxisok lapos elrendeződését is megmagyarázza.

A kozmikus palacsinta szimulációja oldalnézetből, kozmikus üregekkel alatta és felette Forrás: Wempe et al., 2026

A felfedezés egyszerre három, régóta fennálló asztrofizikai rejtélyre is választ adhat:

megmagyarázza a Lokális Sík (Local Sheet) különösen lapos elrendeződését,

a szomszédos, galaxisokban szegény Lokális Üresség (Local Void) létezését,

valamint az úgynevezett „csendes Hubble-áramlást”.

Ez utóbbi a világegyetem azon – meglepően sima és szabályos – tágulását jelenti a környezetünkben, amely eddig nehezen volt összeegyeztethető a Tejútrendszer és az Androméda-galaxis hatalmas tömegével. A sötét anyag palacsintaszerű geometriája azonban csökkenti a befelé irányuló gravitációs vonzást, lehetővé téve a külső galaxisok zavartalan távolodását.

A kutatók 31, viszonylag elszigetelt galaxis mozgási adatait vetették össze az ősrobbanás utáni állapotokat tükröző kozmikus mikrohullámú háttérsugárzással végzett szimulációkkal. Az eredmények csak akkor mutattak egyezést a valós megfigyelésekkel, ha a környező tömeget ebben a speciális, lemezszerű formában modellezték. A felfedezés legnagyobb jelentősége, hogy nem igényel új, egzotikus fizikai törvényeket, mivel tökéletesen illeszkedik a jelenlegi kozmológiai modellbe (ΛCDM). Ez arra utal, hogy a lokális galaxiscsoportunk dinamikája összhangban van az univerzum nagyléptékű szerkezetével.

