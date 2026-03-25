Egy új programban havi ezer dollárt kapnak a mesterséges intelligencia miatt pórul járt dolgozók

Elindult az első olyan alapjövedelem-program, amelyik kifejezetten azokat segíti, akik a mesterséges intelligencia térnyerése miatt veszítették el állásukat vagy jövedelmük egy részét. Az AI Dividend névre keresztelt kezdeményezés havi ezer dollárt, azaz több mint 330 ezer forintot folyósít egy éven keresztül a kiválasztott érintetteknek, kötöttségek nélkül.

A héten elstartolt programot két nonprofit szervezet, az AI Commons Project és a What We Will hívta életre. Első körben egy 25-50 fős csoport kapja meg a támogatást, de a szervezők célja, hogy 2026-ban már 3 millió dollárt oszthassanak szét – ez változatlan juttatások mellett 3000 embert jelentene. A kezdeményezés alapvető stratégiája, hogy a technológiai óriáscégeket, például az Anthropicot vagy az OpenAI-t is rávegyék a hozzájárulásra, mivel ezen vállalatok vezetői korábban többször hangoztatták, hogy az AI miatt szükség lesz az általános alapjövedelem bevezetésére.

A program szervezői szerint a probléma már most égető, különösen a pályakezdő szoftverfejlesztők, szövegírók és ügyfélszolgálati munkatársak körében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a junior pozíciók száma az AI-eszközök terjedése óta csökkent, mivel egyre több cég fedezi fel azokat az AI-alapú eszközöket, amelyek már felvehetik a versenyt a kezdő munkaerővel szemben – a Meta, az Amazon vagy a Salesforce már be is jelentett leépítéseket az AI-ra hivatkozva. A támogatás nemcsak pénzügyi mentőövet jelent, hanem lehetőséget is ad a dolgozóknak az átképzésre vagy arra, hogy fenntartsák magukat, amíg új karrierutat keresnek a megváltozott munkaerőpiacon.

Bár a kísérlet jelenleg kis léptékű, a szervezők abban bíznak, hogy az összegyűjtött adatok bizonyítékul szolgálnak majd a döntéshozóknak. A projekt egyik alapítója szerint a cél az, hogy a technológiai fejlődés hasznából ne csak a nagyvállalatok, hanem azok a dolgozók is részesüljenek, akiknek a megélhetését közvetlenül fenyegeti az automatizáció. Kérdés, hogy a techmilliárdosok hajlandók lesznek-e valóban a zsebükbe nyúlni, hogy enyhítsék az okozott károkat.

Arról, hogy miért a szoftverfejlesztők és programozók lehetnek az elsők, akiket érint az AI munkahelyi térnyerése, ebben az AI Híradó-epizódban beszéltünk bővebben:

