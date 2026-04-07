Áttörés a pszichedelikumok kutatásában: megvan a tripek idegrendszeri ujjlenyomata

LSD-t, pszilocibint, DMT-t, meszkalint és ayahuascát használók agyáról orvosi képalkotó eljárásokkal készített felvételek összehasonlító elemzésével egy nemzetközi kutatócsoport azonosította azt az „idegrendszeri ujjlenyomatot”, amely a felsorolt pszichedelikumok után tartósan hátra marad – írja a brit Guardian.

A Nature Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerzőgárdája szerint az öt felsorolt pszichedelikum ugyanarra a srófra járva változtatja meg az agyterületek hierarchiáját. Danilo Bzdok, a montreali McGill Egyetem munkatársa által koordinált nemzetközi kutatás eredményei szerint a neurális aktivitás befolyásolásának területén akadtak ugyan különbségek a szerek között, ám az agyterületek közötti kommunikáció megváltoztatásában jelentős átfedés mutatkozott. A legszembetűnőbb a magasabb szintű gondolkodásért felelős, illetve a látással és érzékeléssel kapcsolatos primitívebb hálózatok közötti „közvetlen” kapcsolat kialakítása volt.

A kutatók további változásokat észleltek a szokásokkal, a tanulással és a mozgással kapcsolatos agyi régiókban is. Ugyanakkor, a korábbi elméletekre rácáfolva nem talált megbízható bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy egyes hálózatok „szétesnek” a pszichedelikumok hatására.

A kutatók szerint a tanulmányukban ismertetett eredmények segít biztosabb alapokra helyezni a pszichedelikus kutatásokat, ami kulcsfontosságú ahhoz, hogy a világszerte jelenleg még illegális szerek a mentális betegségek széles körben elterjedt terápiás eszközeivé válhassanak.