Az Apple bemutatta az évek óta ígért Siri AI-t, de van egy kis bökkenő

Fejlett mesterségesintelligencia-képességekkel turbózta fel virtuális asszisztensét, a Sirit az Apple – jelentette be hétfőn a techvállalat. A lépés növelheti az iPhone-eladásokat, és segíthet a cégnek lépést tartani riválisaival a fokozódó AI-versenyben.

A cupertinói vállalat évente megrendezett fejlesztői konferenciáján, a WWDC-n bemutatott Siri AI gyakorlatilag AI-asszisztens és chatbot, ami az Apple iPhone, iPad és Mac eszközein lesz elérhető. A Siri AI-jal, ami egy új alkalmazáson keresztül is használható lesz majd, a ChatGPT-hez hasonlóan cseveghetünk és kereshetünk a neten. Emellett az asszisztens képes lesz a képernyőn megjelenő tartalom értelmezésére, valamint alkalmazásaink vezérlésére is.

Az iOS 27-ben érkező Siri AI Fotó: Apple

A Siri AI-t az Apple ősszel teszi majd elérhetővé új operációs rendszereivel együtt, és először angol nyelven lehet majd használni, legalábbis az Európai Unión és Kínán kívül. A Siri AI ugyanis kezdetben nem lesz elérhető az EU-ban, így Magyarországon sem az iPhone és iPad készülékeken, amit az Apple egy külön közleményében a digitális piacokról szóló jogszabállyal (DMA) indokolt.

Ez volt az utolsó Apple esemény, amit még Tim Cook nyitott meg, mielőtt John Ternus szeptemberben átveszi tőle a vezérigazgatói széket. Cook 15 évig irányította az Apple-t, és vezetlse alatt a cég értéke közel 1200 százalékkal nőtt. Mint áprilisi elemzésünkben írtuk, hogy a hardvermérnök Ternus feladata lesz kijelölni az Apple jövőjét az AI-korában, ahol a cég eddig jelentős lemaradásban volt riválisaihoz képest.

John Ternus (bal oldalt) és Tim Cook (jobb oldalt) az Apple cupertinói kampuszán Fotó: Apple

Egymást okolja az Apple és az Európai Bizottság

Ezt a lemaradást az Apple az egyik legnagyobb riválisa, a Google segítségével kívánja ledolgozni, a Siri AI hátterét adó AI-modellek ugyanis egy idén januárban bejelentett megállapodás nyomán a Google DeepMind által kifejlesztett Gemini modellekre épülnek. A Gemini működteti a Google saját, androidos telefonokon futó AI-asszisztensét is, ami a Siri AI-hoz hasonló funkciókkal rendelkezik, és az EU-ban is használható.

„Nagyon csalódottak vagyunk, hogy az EU-ban élő felhasználóink nem fognak hozzáférni a Siri AI-hoz az iPhone-on és iPad-en, amikor operációs rendszereinket az év második felében elérhetővé tesszük – mondta Craig Federighi, az Apple szoftverfejlesztésért felelős vezetője. – Reméljük, hogy idővel a Siri AI-t az EU-ban is elérhetővé tudjuk tenni, és tovább folytatjuk a helyzet megoldásáról szóló egyeztetéseket az uniós szabályozó szervekkel. Mivel azonban nem hajlandók konstruktívan együttműködni olyan megoldások kidolgozásában, amik megőrzik az adatvédelmi és a biztonsági szempontjainkat, jelenleg nem tudjuk, hogy mikor válhat elérhetővé a Siri AI iOS-en és iPadOS-en az EU-ban”.

Craig Federighi, az Apple szoftverfejlesztésért felelős vezetője Fotó: Apple

„Az, hogy nem vezetik be a Siri AI-t az EU-ban, kizárólag az Apple döntése” – mondta Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője kedden. Regnier szerint az Apple egyszerűen nem volt képes olyan interoperabilitási megoldásokat kialakítani, amik megfelelnek az EU adatvédelmi és biztonsági követelményeinek, és ahelyett, hogy módot kerestek volna a szabályoknak történő megfelelésre, az Apple azt kérte a bizottságtól, hogy kapjon felmentést a DMA-hoz fűződő interoperabilitási kötelezettségei alól. „Erre nincs lehetőség” – mondta a szóvivő.

Minden kicsit okosabb lett

Ez az eddigi legnagyobb fejlesztés, amin az eredetileg 2011-ben kiadott Siri valaha átesett, és ami valóban elhozhatja a modern AI-assisztensként viselkedő, személyre szabott Sirit, amit az Apple eredetileg 2024 nyarán jelentett be az Apple Intelligenciával együtt – majd két éven át nem tudott megvalósítani.

Az új Siri AI chatbotként viselkedik Fotó: Apple

Ezentúl testre szabhatjuk, hogy a Siri milyen hangszínnel, akcentussal és gyorsasággal beszél hozzánk, és az iPhone-on egy ujjmozdulattal bármikor elérhetjük az asszisztenst a képernyők felső részén található felületről, az úgynevezett dinamikus szigetről. Az asszisztensi és chatbot funkciók mellett kibővítették és okosabbá tették a Siri vizuális intelligenciáját, valamint egy új fülön beépítették a Kamera alkalmazásba is, így könnyebben információt kaphatunk a körülöttünk lévő tárgyakról vagy nevezetességekről.

Így néz ki a Kamera alkalmazásba épített Siri Fotó: Apple

A Fotók alkalmazás új szerkesztőfunkciókat kapott, amikkel generatív AI segítségével kiterjeszthetjük képeinket, valamint eltüntethetjük róluk a nem kívánatos tárgyakat. Az Image Playground képgenerátorral már nagy felbontású, fotorealisztikus képeket is készíthetünk. Az új Sirivel frissültek az Apple alkalmazásainak keresőfunkciói is, így természetes nyelven feltett kérdéseinkkel könnyebben megtalálhatjuk majd egy több évvel ezelőtti nyaralási fotónkat, vagy egy régen elfeledett, de éppen szükséges emailünket.

A Safari böngésző új AI-értesítési funkciója, ami szól nekünk, ha valami változik minket érdeklő változás történik egy weboldalon Fotó: Apple

A Safari böngésző képes lesz automatikusan elrendezni a tabjeinket, mielőtt elvesznénk köztük, és a Notify Me AI-funkción keresztül értesít minket, ha egy weboldalon változik valami, például elérhetővé válik egy webshopban a kinézett termékünk, vagy megnyílik egy eseményre történő regisztrációs lehetőség.

A tőzsdét egyelőre nem győzte meg a Siri AI

Federighi a bemutató utáni sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az Apple nem ugyanazokat a Gemini-modelleket használja az Apple alapmodellekhez (Apple Foundations Models), amiket a Google elérhetővé tesz saját felhasználóinak.

Az Apple azt is hangsúlyozta, hogy a Siri AI-t és más új AI-funkciókat teljes mértékben az adatvédelmi szempontok figyelembevételével tervezték meg. A cupertinói cég ugyanakkor azt is bejelentette, hogy a Google-lel és az NVIDIA-val együttműködésben egyes új Apple Intelligencia képességeket a Google Cloudon futtatnak majd.

A két évvel ezelőtti WWDC-vel ellentétben Mark Gurman, a Bloomberg szakújságírója szerint most semmi kétség nem fér ahhoz, hogy a bemutatón ismertetett AI-funkciók konkrét eszközökön rögzített, valós demonstrációk voltak. Bár a szoftveres újdonságok nem voltak egetrengetők, a Sirit hiteles chatbottá és talán hiteles AI-ügynökké tehetik, mondta a Reutersnek Craig Moffett, a MoffettNathanson elemzője.

A befektetők nem fogadták kitörő lelkesedéssel a Siri AI-t és a WWDC-n bemutatott más újdonságokat: az Apple-részvények árfolyama 1,9 százalékkal alacsonyabban zárt az előző napihoz képest, miközben más techrészvények erősödtek a pénteki ezermilliárd dolláros értékvesztés után.

Belassult az iPhone-od? Az iOS 27 megoldhatja

Az iOS 27, az iPadOS 27, a MacOS 27 és a watchOS 27 operációs rendszerek az új AI-funkciókon és apró dizájnmódosításokon kívül az utóbbi években megszokottnál jóval kevesebb újdonságot tartalmaznak.

Az Apple ugyanakkor az új rendszereknél széles körű teljesítményjavításokat és hibajavításokat végzett, amiknek köszönhetően a cég ígérete szerint gyorsabbnak érezzük majd eszközünket a mindennapi használatban, akár alkalmazásokat indítunk, akár AirDropon osztunk meg képeket barátainkkal.

A cég emellett jelentősen kibővített gyermekvédelmi funkciókat is bejelentett, amik lehetővé teszik a szülőknek, hogy jobban szabályozzák, gyermekük milyen alkalmazásokhoz és weboldalakhoz fér hozzá, és erősebben szűrik majd az üzenetekben érkező nem kívánatos képeket, amikről értesítik a szülőket is.