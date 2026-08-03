A klímaváltozás kisöpri a maláriát Nyugat- és Közép-Afrikából

Az antropogén eredetű globális felmelegedés kevés számú pozitívumainak egyikeként kerülhet a közegészségügyi krónikákba az a Nature folyóiratban most publikált tanulmányban bemutatott kutatási eredmény, amely szerint malária a 21. század végére felszámolható lesz a betegség nyugat- és közép-afrikai gócpontjaiban, mivel a felmelegedés kiszorítja onnan a Plasmodium parazitákat terjesztő Anopheles szúnyogokat.

A maláriát terjesztő Anopheles gambiae szúnyog Fotó: CHRISTIAN PUYGRENIER/Christian Puygrenier via AFP

A New Scientist ismertetője szerint régóta ismert, hogy a vektorrovarok tenyészésének és a parazita fejlődésének ideális hőmérséklete a 16 és 34 Celsius-fok (°C) közötti tartományban van, a malária terjedésének pedig 26 fok körüli az optimuma. A Berkeley kutatói most olyan adatsorokat elemeztek, amelyek több mint 50 ezer, a szubszaharai Afrikában 1900 és 2016 között végzett prevalencia-felmérésből származó információkat tartalmaznak. Ezen adatok felhasználva a kutatók különböző éghajlati szimulációkon megbecsülték, hogy az antropogén eredetű globális felmelegedés miként befolyásolhatja a maláriafertőzési mutatókat. Eredményeik azt sugallják, hogy 2010 és 2014 között az ember okozta éghajlatváltozás miatt 1000 gyermekből eggyel több maláriás megbetegedés alakult ki a szubszaharai Afrikában, mint amennyire ezekben az években ez a felmelegedés nélkül lehetett volna számítani. Ezek a további fertőzések leginkább Nyugat- és Közép-Afrikában koncentrálódtak.

A kutatók ugyanezen modelleket alacsony, közepes és magas kibocsátású forgatókönyvek mentén is lefuttatták. Eredményeik szerint a globális hőmérséklet körülbelül 2,4 Celsius-fokos emelkedéséhez vezető magas kibocsátás mellett 2100-ra Nyugat-Afrikában 1000 maláriás gyermekre vetítve körülbelül 45-tel kevesebb eset fordul elő a 2015 és 2020 közötti időszakhoz képest. A közép-afrikai országokban pedig 16-tal csökken az 1000 esetre vetített esetszám. A kutatók szerint mindez azt jelentheti, hogy ezeken a területeken az olyan már létező malária-megelőzési stratégiákkal, mint például a vakcinázás, a rovarirtás és az ágyhálós védekezés, valamint a legújabb fejlesztésű oltási és immunizálási eljárásokkal felszámolhatók lehetnek a járványok a jelenlegi gócpontokban.

Üröm az örömben ugyanakkor, hogy ezzel párhuzamosan a hűvösebb vagy magasabban fekvő régiókban, így Kenyában, Burundiban, Angolában, Zambiában és a Dél-Afrikai Köztársaság északkeleti részein, szinte biztosan növekedésnek indul a maláriás megbetegedések száma és aránya.