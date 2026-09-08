A legnagyobb brit techguru szerint az AI hamarosan megoldja a rák gyógyításának problémáját

A legnagyobb brit techcég vezetője vezetője szerint az AI belátható időn belül megtalálhatja a rák gyógymódját, ami az emberiségnek eddig nem sikerült, és amely szerinte erre önmagában nem is volna volna képes.

Rene Haas, a Cambridge-ben működő chiptervező vállalat, az Arm Holdings vezérigazgatója, előtte pedig a a brit gyógyszeripari óriás, az AstraZeneca igazgatótanácsi tagja volt, a BBC-nek adott interjút.

Szerinte jelenleg „túl összetett” feladat annak modellezése, hogy egy DNS-markerre milyen hatással van a rák, az AI azonban a jövőben meg fogja oldani ezt a problémát.

Rene Haas, az ARM Holdings vezérigazgatója egy konferencián az Egyesült Államokbeli Sun Valley-ben, 2026. júliusában Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Ugyanakkor Haas szerint az AI jelenlegi gyors fejlődését jelenleg az adatközpontok felépítéséhez szükséges chipek hiánya hátráltatja, azonban úgy véli, az Egyesült Királyságból nem válik chip-nagyhatalom.

Az Arm részvényárfolyama és piaci értéke alapján az eddigi legértékesebb brit székhelyű vállalat. Olyan mikrochipek CPU-it tervezi, amelyeket világszerte már több százmilliárd telefonban, autóban, okosórában és egyéb elektronikai eszközben használnak. Haas az Arm fő tulajdonosánál, a japán SoftBanknál is fontos vezetői szerepet tölt be. A SoftBank számos technológiai vállalatba fektetett be, köztük az OpenAI-ba is.

„Az AI meg fogja találni a rák gyógymódját, amelyet ma sem ön, sem én, sem mások nem tudnának megtalálni. Hiszek abban, hogy a mi életünkben a mesterséges intelligencia segíteni fog a rák gyógyításában” – mondta. Haas azt is jósolja, hogy az Arm által tervezett chipek a következő évtizedben nagy mértékben segítik majd az önállóan tanuló, önfejlesztő AI-robotok alkalmazását a gyártásban, a takarításban, a biztonsági szolgáltatásokban, de akár hidak építésében, különféle javítási munkálatokban is. Szerinte bár a munkavállalók feladatai meg fognak változni, „kissé túlzóak” azok a becslések, amelyek szerint a munkahelyek eltűnnek és gépek váltják fel őket.

A Facebook tulajdonosa, a Meta felkérte az Armet az Arm AGI chip kifejlesztésére, és Haas szerint az igény minden várakozást felülmúl”. A chip márciusi bevezetése óta több mint 2 milliárd dollár értékű kereslet jelentkezett. Ezzel együtt Haas szerint chipgyártásban Taiwannal nem érdemes versenyre kelni, szerinte az Egyesült Királyságnak nem kellene chipgyárakat építenie. Ezek rendkívül drágák, speciálisan képzett munkavállalókra van szükségük, és rengeteg természeti erőforrást igényelnek.

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