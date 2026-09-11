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Így táncol, sprintel, cigánykerekezik és rugdalózik egy robot, ha emberektől tanul mozogni

Bodnár Zsolt
szeptember 11.
tudomány

A humanoid robotok többsége ma még csak néhány begyakorolt mozdulatra képes megbízhatóan, és általában minden új mozdulatsort külön kell nekik betanítani. A Kaliforniai Egyetem (Berkeley) és a Stanford Egyetem kutatói által fejlesztett BeyondMimic nevű AI-rendszer ezen változtatna: a Science Robotics folyóiratban bemutatott új keretrendszerrel a Unitree G1 robot egyetlen közös beállítással tanult meg sprintelni, pörgőrúgást végezni, táncolni és cigánykereket vetni. A rendszer ráadásul olyan feladatokat is képes megoldani, amelyekkel a tanítás során sosem találkozott.

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A robot betanításához mindössze nagyjából két és fél órányi emberi mozgásfelvételt használtak: sétát, futást, táncot, harcművészeti gyakorlatokat, ugrásokat és cigánykerekezést. A felvételeket először a G1 testarányaihoz és mozgó elemeihez igazították, majd megerősítéses tanulással, vagyis jutalmazás és büntetés útján tanították be. A modell pontot kapott, ha testrészeinek pozíciója, iránya és sebessége minél jobban követte az emberi mintát, míg a rángatózó mozgásért, a robot szerkezetét veszélyesen megterhelő testtartásokért büntetést. A kutatók külön kiemelik, hogy mindez egyetlen beállítással működött, nem kellett minden mozdulathoz külön finomhangolás.

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A rendszer igazi újdonsága azonban nem az utánzás, hanem az utána következő lépés. A megtanult mozdulatokat egy tömörített, absztrakt formába alakították át, erre pedig egy diffúziós modellt tanítottak, vagyis ugyanazt a technikát, amely a képgenerátorok mögött is dolgozik. Ez a modell a zajból rakja össze a mozgástervet, és menet közben új célok felé terelhető. Így a robot képes volt joystickkal irányítva haladni, akadályokat kikerülni vagy hiányzó mozdulatrészleteket kiegészíteni, pedig ezeket a feladatokat külön sosem tanulta. A szimulációban megtanult képességek ráadásul további tanítás nélkül működtek a valódi roboton is.

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Egy kísérletben 77 résztvevőnek kellett összehasonlítania a BeyondMimic és a Unitree gyári vezérlője által irányított séta- és futómozgást, és az esetek 70,8 százalékában a kutatók új rendszerét ítélték természetesebbnek, emberibbnek. A csapat a jövőben még több mozdulattal bővítené a rendszert, és más humanoid robotokra is átültetné. Hogy ez már mennyire nem sci-fi kategória, azt az is mutatja, hogy a kísérletekben használt G1 nem laboratóriumi prototípus, hanem kereskedelmi forgalomban kapható robot, amely Magyarországon is megvásárolható, potom 12 millió forintért.

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