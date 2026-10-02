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Megélnének földi mikrobák a Szaturnusz Enceladus holdján

Tóth András
október 2.
tudomány

Laboratóriumi kísérletek alapján mikroorganizmusok képesek lennének megélni a Szaturnusz Enceladus holdjának óceánjában – írta még múlt pénteken a Guardian két friss kutatás eredményeire hivatkozva.

Vanessa Helmbrecht, a müncheni Lajos–Miksa Egyetem kutatója és kollégái mélytengeri hőforrások mellett élő archeákat tettek ki az Enceladus óceánjában uralkodó körülményeknek. Ezek a metanogén archeák közé tartozó Methanothermococcus okinawensis mikroorganizmusok anyagcseréjük során hidrogént és szén-dioxidot alakítanak metánná.

A Szaturnusz Enceladus holdja a Cassini űrszonda felvételén
Fotó: NASA/JPL-Caltech

Kutatók 2021-ben az amerikai űrügynökség (NASA) Cassini űrszondája által gyűjtött mérésekben nagy mennyiségű metánt azonosítottak az Enceladus gejzírszerű anyagkilövelléseiben. A molekula geokémiai folyamatok révén is létrejöhet, de észlelt mennyisége miatt komolyan felmerült annak lehetősége, hogy mikroorganizmusok állíthatják elő.

A Science Advances folyóiratban szeptember végén bemutatott kísérletekből kiderült, hogy az archeák még az extrém szén-dioxid-hiányos és erősen lúgos Enceladus óceán körülményei között is képesek növekedni. Ehhez az archeák úgy módosították anyagcseréjüket, hogy képesek legyenek rendkívül alacsony koncentrációban is felvenni és megkötni a szén-dioxidot.

„Ha a földi sejtes életnek a definícióját használjuk, akkor a kísérletek azt mutatják, hogy ha ez az organizmus vagy valami hozzá hasonló az Enceladuson lenne, jó eséllyel túlélne” – mondta a lapnak William Orsi, a müncheni Lajos–Miksa Egyetem geomikrobiológus professzora.

Könnyebben kimutatható lehet az Enceladuson az élet, mint gondoltuk

Ezzel párhuzamosan Frank Postberg, a Szabad Berlini Egyetem bolygókutató professzora és kollégái arról közöltek elemzést szintén a Science Advances folyóiratban, hogy miként fagynak meg és töredeznek szét az Enceladus gejzírszerű kilövelléseiben a holdról távozó jégszemcsék. Eredményeik arra utalnak, hogy ha az óceánban létezik élet, akkor a sejtek a kilövellő jégszemcsék egy kis részében, erősen koncentráltan lehetnek jelen.

Ez Postberg szerint fantasztikus hír lenne a földönkívüli élet keresése szempontjából, ugyanis már a ma rendelkezésre álló műszerekkel is megkönnyítené az életnyomok detektálását.

Az Enceladus déli pólusánál található jégvulkánokat és a hold globális felszín alatti óceánját a 2004-2017 között a Szaturnusz körül keringő Cassini űrszonda fedezte fel. Az óceánban minden élethez szükséges elem jelen van és komplex szerves molekulák találhatók benne.

A Cassini űrszonda 2010-es felvétele az Enceladus gejzírszerű anyagkilövelléseiről
Fotó: NASA/JPL/Space Science Institute

Az Európai Űrügynökség (ESA) két évvel ezelőtt jelentette be, hogy a 2040-es években leszállóegységet küldene a Szaturnusz holdjára. A szonda mintákat venne az égitest felszínéről, ahol olyan jelek után kutatna, amik életre utalhatnak a felszín alatti óceánban.

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