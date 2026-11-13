Egymilliárd galaxis megfigyelésével indított az európai űrtávcső, ami a sötét univerzum titkait kutatja

Kiadta az Európai Űrügynökség a Euclid űrtávcső első nagy adatcsomagját, amiben több mint 900 millió galaxis megfigyelése szerepel. Ez a kutatók reményei szerint segít majd fényt deríteni az univerzum két rejtélyes komponensének, a sötét anyagnak és a sötét energiának az eloszlására és viselkedésére.

A mintegy 12 millió fényévre található Messier 81 galaxiscsoport részlete a Euclid felvételén. Jobbra az M81 spirálgalaxis, balra kisebb szomszédja, az NGC 3077 látható. A kékes fátylak valójában a Tejútrendszerhez tartozó, a távoli galaxisok előtt elhelyezkedő porfelhők. Fotó: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre and E. Bertin, CC BY-SA 3.0 IGO/ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre and E. Bertin, CC BY-SA 3.0 IGO

A csütörtökön közzétett, 13 hónapnyi mérésből származó adatok a telihold látszólagos területének 9500-szorosát lefedő égboltrészről származnak, és 1,7 petabájt (1,7 millió gigabájt) tárhelyet foglalnak el. „Ez jelentős mérföldkő az ESA Euclid küldetése és a benne résztvevők számára” – mondta Valeria Pettorino asztrofizikus, a 2023-ban indított Euclid küldetés tudományos vezetője.

A Eucliddel a kutatók az univerzum valaha volt legátfogóbb háromdimenziós térképét készítik el, ami 2031-ig égbolt több mint egyharmadát lefedi majd. Az űrtávcső nemcsak képeket készít a galaxisokról, hanem méri a Földtől való távolságukat is. „Ez elmondja majd nekünk, hol találhatók a galaxisok térben és időben, 10 milliárd évre visszamenőleg, a saját galaxisunk síkján kívül az égbolt minden irányába” – mondta Pettorino.

A Euclid rekonstruálja majd a galaxisok által alkotott kozmikus hálót, és feltárja, hogyan változott az univerzum fejlődésével. Az asztrofizikus szerint ez azért fontos, mert a kozmikus háló pontos szerkezete a sötét energia és a sötét anyag tulajdonságaitól függ. A normál (barionikus) anyag az univerzum 5, a sötét anyag 27 és a sötét energia pedig 68 százalékát teszi ki.

2026 szeptemberében amerikai kutatók azt állították, hogy a dél-dakotai LUX-ZEPLIN (LZ) kísérletben egy sötét anyag részecskét észlelhettek – ugyanakkor az még nem tekinthető a sötét anyag felfedezésének. Az általuk mért jel egy gyengén kölcsönható nagytömegű részecskére (WIMP) utalhat, ami a vezető magyarázat a sötét anyag természetére.

Az arizónai Kitt Peak Nemzeti Obszervatóriumból mérő sötétenergia-színképelemző műszer (Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI) adatai 2024-ben arra utaltak, hogy a világegyetem tágulásáért felelős sötét energia sűrűsége az idő előrehaladtával változhat. Ha ezt a Euclid mérései megerősítenék, az teljesen átírhatja azt, amit az univerzum sorsáról ma gondolunk.

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