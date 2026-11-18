Az 1977-ben útjára indított űrszonda szerdán, keleti idő szerint reggel 5:16-kor érte el az egy fénynapnyi távolságot a Földtől, amikor körülbelül 26 milliárd kilométerre volt a kék bolygótól, jelentette be a NASA. A Földről indított űreszközök egyike sem repült még ilyen messzire: a Voyager-1 közel 61 ezer kilométer/órás sebességgel jelenleg a csillagközi tér üres területein halad keresztül. Az űrszonda 2012-ben hagyta el a Nap részecskékből és mágneses mezőkből álló védőburkolatának külső határát, ahonnan a csillagközi tér kezdődik. A Voyager-1 indításával azonos időben a Voyager-2 űrszondát is fellőtték, ami 2018-ban lépett át a csillagközi térbe.

Az űreszköz által elért rekord távolságot a csillagászok fénynapban mérik, ami azt jelzi, hogy a fény mekkora utat tesz meg 24 óra alatt, úgy, hogy a fény másodpercenként 299 ezer kilométeres sebességgel halad. A Voyager-1 küldetését a kaliforniai NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), a Caltech egyik részlege irányítja, és az űrszondával is ők kommunikálnak: a Voyager-1-től érkező jelekre a kutatóknak körülbelül egy napot kell várniuk. Ez a kommunikáció még egy darabig biztosítottnak tűnik, ugyanis a két űrszondának annyi energiája van, hogy még 3-4 évig képesek jeleket küldeni a földi központnak, ami a közelmúltban elvégzett energiatakarékossági intézkedések eredménye.

A JPL egyik képviselője a Reutersnek elmondta, hogy „elegendő energia áll rendelkezésre ahhoz, hogy a jelenlegi műszercsomag a jövő évi 50. indítás-évfordulóig működőképes maradjon. Ezen túl nehéz előre jelezni, és természetesen ezek közel 50 éves űrhajók, és mindig történhetnek olyan dolgok, amelyek bekövetkezését a csapat nem láthatja előre”. A Voyager-1 missziójának elején elhaladt a Naprendszer két legnagyobb bolygója, a Jupiter és a Szaturnusz mellett is, jelenleg pedig tovább kutatja a világűr működését. „A Voyager folyamatos méréseket küld vissza a mágneses mezőkről, a kozmikus sugárzásról és a plazmahullámokról, amelyeket a Földön fogunk, valahányszor a Deep Space Network [ez a NASA óriási rádióantennákból álló nemzetközi hálózata] az antennáját a Voyager felé irányítja” – mondta Suzanne Dodd, a Voyager projekt vezetője a Reutersnek.

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