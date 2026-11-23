A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) és különböző jogvédő csoportok arra figyelmeztetnek, hogy hamarosan túl késő lesz „visszatuszkolni a szellemet a palackba”, mivel az autonóm fegyverek fejlesztése láthatóan gyorsabb ütemben zajlik, mint az ezeket szabályozni hivatott törekvések – írja a brit Guardian.

A határozott figyelmeztetés az „Egyes hagyományos fegyverekről” szóló ENSZ-egyezmény több mint 120 tagállamának egyhetes genfi konferenciáját követően hangzott el. A növekvő nyomás ellenére ugyanis nem sikerült megállapodásra jutni egy olyan szabályozási eszközről, amely a következő két évben keretet biztosított volna az autonóm fegyverek kezelésére. „Kezdjük látni, hogy a mesterséges intelligencia megjelenik a harctereken, sőt, talán már a fegyverrendszerekben is. Ha ezt szabályozatlanul hagyjuk, sokkal nehezebb lesz majd visszatuszkolni a szellemet a palackba” – nyilatkozta Cordula Droege, az ICRC nemzetközi jogért, mozgalmi ügyekért és partnerségekért felelős igazgatója.

A brit lap emlékeztet arra, hogy mivel a mesterséges intelligencia az elmúlt években exponenciális fejlődésen ment keresztül, a hadseregek és a gyártók egyre fejlettebb támadó és védekező fegyverrendszereket fejlesztettek, illetve fejlesztenek. Ezek közé tartozik a mesterséges intelligencia alkalmazása a célpontlisták összeállításánál – ahogyan azt az izraeli hadsereg tette Gázában –, illetve az orosz–ukrán háborúban használt, úgynevezett „utolsó szakaszos” (last-mile) képességgel rendelkező félautonóm drónok, amelyeknél a végső megközelítésekor a mesterséges intelligencia veszi át az irányítást.

Mirjana Spoljaric Egger, az ICRC elnöke és António Guterres ENSZ-főtitkár egy olyan, jogilag kötelező erejű eszköz létrehozását szorgalmazták, amely egyértelmű tilalmakat és korlátozásokat ír elő a fegyverek használatára vonatkozóan. Szakértők szerint az autonóm fegyverek és a mesterséges intelligencia gyors fejlődése mellett a megfelelő szabályozás hiánya veszélyes következményekkel járhat.

Droege szerint nem arról van szó, hogy minden autonóm fegyverrendszert be kellene tiltani, hanem arról, hogy nemzetközi szerződésben kell meghatározni azokat a vörös vonalakat, amelyeket soha nem szabad átlépni, kiváltképp az emberi lények gépek általi célba vétele tekinthető olyan erkölcsi határvonalnak, amelyet tilos átlépni.”