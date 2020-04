Spanyolország rálépett a vuhani útra: elkülönítő központokat hoznak létre a tünetmentes vírushordozóknak

Úgy tűnik, Spanyolországban is kezd megmutatkozni a szigorú kijárási korlátozások hatása. A koronavírus-járvány által leginkább sújtott államok közé tartozó Spanyolországban legalábbis a három hete tartó intézkedéseknek tudják be a szakértők, hogy az elmúlt napokban jelentősen csökkent a napi új esetek és a napi új halálozások száma is – előbbi április 1. és 6. között 8195-ről 5029-re, míg utóbbi április 2. és 5. között 961-ről 694-re esett vissza.

A spanyol kormány korábban már bejelentette, hogy a március 14-e óta érvényben lévő korlátozások április 26-ig biztosan maradnak, és utána is csak fokozatosan térhetnek vissza a rendes kerékvágásba. Most azt is hozzátették, hogy a tünetmentes vírushordozók elkülönítését is tervezik, és ehhez az ország több pontján izolációs központokat hoznak létre, ahogy Vuhanban is konténerkórházakat építettek e célból.

A javaslat szerint a spanyolok jelentősen kiterjesztik a lakosság tesztelését, így a tünetmentes, de fertőzni ugyanúgy képes koronavírus-hordozókat is ki tudják szűrni. A pozitív teszttel rendelkező, de orvosi segítségre nem szoruló fertőzötteket helyezik majd el az újonnan kijelölt izolációs központokban. Pedro Sánchez miniszterelnök vasárnap azzal bízta meg az ország 17 autonóm közösségének vezetőjét, hogy gyűjtsék egy listára az összes olyan állami vagy magánkézben lévő intézményt (szállodát, konferencia-központot, sportcsarnokot), ahol a kormány elszállásolhatja a tünetmentes fertőzötteket.

Grafika: Tóth Róbert Jónás

Bár egyelőre óvatosan közelítenek az egészséges vírushordozók tömeges karanténoztatása felé, Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter azt sem tartja kizártnak, hogy egyesek számára kötelezővé tennék az elkülönítést – a korábban bíróként szolgáló politikus hozzátette, hogy minden intézkedést az alapvető jogok figyelembe vételével rendelnek el. Az El País információi szerint a kormány abban az esetben tenné kötelezővé egy tünetmentes személy elkülönítő központban való elhelyezését, ha az legalább egy idős (vagyis kiemelten veszélyeztetett) emberrel lakik egy háztartásban.

Egymillió tesztet osztanak szét

A tesztelési és elkülönítési intézkedések kiterjesztése elsőként a létfontosságú szolgáltatásokat végző személyeket érintené, vagyis az egészségügyi dolgozókat, az idősgondozókat, a rendőröket, az áruszállítással és kézbesítéssel foglalkozókat, valamint az élelmiszer-ellátásban dolgozókat.

Mivel a jelenlegi tesztelési protokoll alapján csak azokat vizsgálják, akiknél már megjelentek a koronavírus-fertőzés elsődleges tünetei (köhögés, láz, légszomj), a tünetmentes hordozók száma nem ismert. Az ennek becslését megcélzó tanulmányok egyre nagyobb százalékokat jeleznek: az izlandi eredmények szerint a koronavírusos betegek 50 százaléka tünetmentes; egy olasz faluból, ahol minden lakost leteszteltek, 50-75 százalékos tünetmentességi arányt állapítottak meg; míg a brit adatok alapján a fertőzöttek 78 százalékánál nem jelentkeznek a tünetek.

Anya és két lánya elhagyják a kórházat koronavírusteszt után Norenában, március 24-én Fotó: Alvaro Fuente/NurPhoto via AFP

Spanyolországban az európai átlaghoz képest egész sok koronavírusteszt áll rendelkezésre, naponta 15-20 ezer vizsgálatot végeznek az országban. Ahhoz viszont még ennél is sokkal több tesztre lesz szükség, hogy a tünetmentes hordozókat el tudják különíteni, a kormány ezért egymillió tesztet tervez kiosztani kórházakban, idősotthonokban és az ország legjobban sújtott területein.

Az El Confidencial nevű híroldal szerint az ország jelenleg 5 millió teszttel rendelkezik, de folyamatban van a tömeges teszteléshez szükséges eszközök beszerzése, miközben a spanyol cégek is heti 240 ezer tesztet gyártanak, folyamatos kapacitásbővítés mellett.

A kínai járványvédekezés első embere, George Kao nemrég egy interjúban azt mondta, hogy az európaiak legnagyobb hibája, hogy nem viselnek maszkot, mert így a tünetmentes fertőzöttek is tovább tudják terjeszteni a járványt, de szerinte egyébként is el kellene különíteni minden fertőzöttet. Vuhanban és környékén március végén már fel is oldották azokat szigorú a kijárási korlátozásokat, amiket Európa számos országában még csak most vezetnek be, és bár a kínai adatok hitelessége megkérdőjelezhető, a tömeges karantén hivatalosan is minimálisra csökkentette az aktív fertőzöttek számát Kína számos területén.

