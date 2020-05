Budapesten látványosan többen maradtak otthon a járvány kezdete óta, mint vidéken

A Google a felhasználóinak helyzete alapján figyeli egyes utak vagy éppen helyszínek forgalmát. A Google Térkép és a cégcsoporthoz tartozó Waze a dugókkal is számolva navigál, de üzletekre vagy más helyszínekre keresve azt is látjuk, mikor szokott tömeg lenni, és hogy most éppen nagyobb van-e a szokásosnál. Ezek nem olyan cellainformációk, mint amiket ellentmondásos módon használnak a vírus ellen illiberális és liberális demokráciák egyaránt, és nem is az a rendszer, amit a Google (és az Apple) az operációs rendszerébe is fog hegeszteni a kontaktkutatást segítő appok támogatására.

A forgalmi adatokból hetek óta készít áttekintést a Google, és miután már egy kattintással le is tölthető minden térség teljes idősora, vessünk egy pillantást arra, hogy mekkora fegyelemmel mentették magukat és egymást a magyarok.

Az adatleírás külön felhívja a figyelmet arra, hogy nem feltétlenül tudják ugyanolyan minőségben beazonosítani a helyeket egy vietnámi piacon vagy egy svéd bevásárlóközpontban, ezért nem garantálják, hogy városi és falusi adatok vagy éppen különböző országok adatai összevethetők. De hát mi más értelme lenne ezeknek az idősoroknak, mint hogy másokhoz méregessük magunkat? Azt mindenki látja, hogy több időt töltött otthon áprilisban, mint januárban, mégiscsak érdekes az is, hogy ki mennyivel többet.

Más érintett nagyvárosokhoz képest kevesebbet csökkent mind a kiskereskedelmi-szórakozási, mind a munkahelyi forgalom. Az élelmiszerboltokat és a gyógyszertárakat a Google megpróbálja külön gyűjteni, de ezekben a létesítményekben sok helyen alig csökkent a forgalom a szokásoshoz képest.

Más megyékhez képest a budapestiek (és valamivel kevésbé, de a Pest megyeiek is) maradtak inkább otthon.

A szomszédos országokban nagyobbnak tűnik a szigor, és a térségünk jó példája (nélkülünk) a Financial Timesnak és az Axiosnak is feltűnt. Viszont az sem látszik, hogy Magyarország nagyon követné a mesterünkké (kísérleti nyulunkká, bányakanárinkká) előlépett osztrákokat.

A nők vezette országok talán hamarabb kapcsoltak, de nem mind léptettek életbe drámaibb vesztegzárat a magyarnál. Talán az új-zélandi példa látványos igazán, ahol januárhoz képest még ötödével több időt is töltöttek a munkahelyükön februárban, majd március óta katasztrofális fertőzési arány nélkül is példásan keveset.

A baráti országok példájával összevetve is találunk a magyaroknál fegyelmezettebben távolságot tartó szabadságharcos, szuverén nemzetet – bár természetesen a fehérorosz példa vérfagyasztó.

A Google pénteken közzétett adatai április 26-án zárultak. Ennél naprakészebben csak autós navigációs alkalmazások forgalmi adataiból tudjuk megbecsülni városok forgalmát. Az Apple vagy a Waze számai alapján a budapesti forgalom lassan élénkülni látszik.

