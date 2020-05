Vírosgyilkos maszkot fejlesztenek Kentuckyban

Újfajta vírusölő maszkokat fejleszt a Kentucky Egyetem egy kutatócsoportja, a védőfelszereléseket egy speciális membránnal látnák el, amelyek deaktiválják a SARS-CoV-2-t. A kutatást a National Science Foundation nevű amerikai kormányügynökség 150 ezer dollárral támogatta.

Dibakar Bhattacharyya, az egyetem kémiaprofesszora szerint az újfajta maszkok fejlesztése és tesztelése hat hónap múlva érhet véget, a találmánytól pedig azt reméli, hogy jelentősen visszaszorítja majd a vírus terjedését: azzal, hogy meg is köti a kórokozókat, csökkenti a környezet vírusszámát, miközben a felhasználót is védi, így az ilyen maszkokra fokozottan igaz, hogy a felhasználón kívül a többieket is védi. Bhattacharyya azt reméli, hogy a fejlesztés a mostani víruson kívül egyéb fertőző betegségek ellen is hasznos segítséget jelenthetnek majd.

A professzor szerint az újfajta maszkok nagyon vékonyak lesznek, így kényelmes lesz a viselésük, az elfogott vírusok jelenlétét pedig elszíneződéssel jelzi majd, így a segítségükkel gyorsan kimutatható lesz a fertőzés jelenléte.

Árammal és sóval is kísérleteznek

Nem ez az egyetlen hasonló fejlesztés: egy amerikai bioelektronikai cég, a Vomaris a múlt hónapban jelentette be, hogy az általuk fejlesztett, V.Doxnak keresztelt technológia valószínűleg a koronavírus ellen is véd. A Vomaris találmánya egy maszkra húzható maszk, amely nedvesség hatására enyhe elektromosságot fejleszt, ettől azt remélik, hogy szintén deaktiválja a vírust, a cég által készített speciális anyagot az eddigiekben műtétek után használatos kötszerekhez használták. Míg a kentucky-i kutatás várhatóan fél év múlva kézzelfogható eredményeket, a Vomaris innovációs igazgatója szerint az ő fejlesztésük heteken belül eljuthatna legalábbis az egészségügyi dolgozókhoz, amennyiben megkapják az ehhez szükséges engedélyeket.

Az Albertai Egyetem egy folyamatban lévő kutatása kevésbé high-tech eszközt vetne be a vírusok ellen: a sót. Hyo-Jick Choi biomérnök szerint az eddigi eredmények szerint a sós maszkbevonat öt percen belül megbénította, harminc perc alatt pedig elpusztította a tesztekhez használt háromféle influenzavírust, de az újfajta termékre még egy darabig várni kell: Choi szerint legalább egy-másfél évnek kell eltelnie addig, amíg hatékony vírusölő maszkot dobhatnak piacra.