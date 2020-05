Az amerikaiak fele akkor sem oltatná be magát, ha lenne vakcina a koronavírus ellen

A megkérdezett amerikaiak 49 százaléka oltatná be magát, ha létezne oltóanyag a koronavírus-világjárványt okozó SARS-CoV-2 ellen – derült ki abból a szerdán nyilvánosságra hozott felmérésből, amelyet az Associated Press hírügynökség és a NORC Center for Public Affairs Research nevű kutatócég végzett el.

A válaszadók 20 százaléka egyáltalán nem oltatná be magát, 31 százalékuk pedig még nem döntötte el, hogy mit tenne. 79 százalék vallotta, hogy a vakcina megléte fontos tényező abban, hogy az ő környékükön újraindulhasson az élet. Ebben a csoportban 65 százalék válaszolta azt, hogy ha hozzáférhető lesz az oltás, ő beadatja magának.

Szívükhöz kaptak, majd magukhoz tértek az oltásellenesek

Az oltást kerek-perec megtagadó válaszadók 70 százaléka azzal indokolta preferenciáját, hogy tart a vakcina mellékhatásaitól, 42 százalékuk pedig attól, hogy így elkaphatja a koronavírust. 31 százalék azért nem oltatna, mert nem fél, hogy súlyosan megbetegszik, 30 százalék pedig egyszerűen nem hisz abban, hogy az oltások működnek.

Az oltást elutasítók aránya a feketék között 40, a spanyol-amerikaiak körében 23, a fehéreknél pedig 16 százalék. A 60 év fölöttiek 67 százaléka igent mondana az oltásra, a náluk fiatalabbaknál ez az arány csak 40 százalék. Az oltást a Demokrata párti szimpatizánsok 62, a republikánusok 43 százaléka adatná be. Az előbbi csoportban az oltásellenesek aránya 14, a republikánusoknál 26 százalék.

A felmérés eredményei inkább a rossz forgatókönyvet erősítik meg az oltásellenesség és a koronavírus-járvány összefüggéseivel kapcsolatban. Április közepén még sokan úgy vélték, hogy a járvány akut veszélye kifogja az oltásellenesek vitorlájából a szelet, és erre utalt a London School of Hygiene and Tropical Medicine kutatása is. Május közepén azonban kutatók már azt mérték, hogy a közösségi médiában most kaptak csak igazán előre az oltásellenes közösségek, és arra figyelmeztettek, hogy mire meglesz a vakcina, az oltásellenes kisebbség lebeszéli az amerikaiak többségét az alkalmazásáról.

A mozgalom egyik központi figurája Judy Mikovits virológus, aki igen hatékonyan beszéli le a tömegeket a vakcináról, például ilyen állításokkal: „nemzetek omlanak össze. Éhező polgárok lázadoznak. A média olyan zavart és pánikot kelt, hogy az emberek fecskendő általi megváltásért könyörögnek. Milliárdos szabadalomtulajdonosok erőltetik a globálisan kötelező vakcináikat. Mindenki, aki ellenáll a kísérleti mérgek injektálásának, el lesz tiltva az utazástól, oktatástól, munkától.”

Nem elég az 50 százalék

Georges Benjamin, az Amerikai Közegészségügyi Szövetség ügyvezető igazgatója szerint az átoltottságnak 70 százalék fölöttinek kell lennie, ha el akarják érni a nyájimmunitást. Van, aki azt vallja, hogy elég az 50 százalék, de Benjamin adatokra hivatkozva állítja, hogy ekkora átoltottság még kockázatos lenne. Szintén 70 százalékban állapította meg a szükséges átoltottság mértékét Russell Medford egészségügyi szakértő.

William Haseltine biológus, aki a HIV/AIDS járvány és az anthrax leküzdésében is szerepet vállalt, emellett az emberi genom kutatásában vétette észre magát, azt emelte ki, hogy a lakosság jelentős része amúgy sem beoltható, például mert immunszupresszált, vagy túl idős. Ha ezt is számításba veszik, Haseltine szerint a nyájimmunitás elérése érdekében a lakosság jóval több mint 50 százalékát kell beoltani koronavírus ellen. „Szóval ha a népesség fele nem oltatná be magát, az igen csalódáskeltő lenne, és a betegség további terjedéséhez vezetne, ha ez lenne az egyetlen közegészségügyi intézkedés.”

