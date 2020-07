Az amerikai kormány máris leszerződött százmillió COVID-19 elleni vakcinára a Pfizerrel

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető es fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

1,95 milliárd dolláros szerződést kötött az amerikai kormány a Pfizerrel és a német BioNTech nevű biotechnológiai vállalattal százmillió COVID-19 elleni oltóanyag legyártásáról és szállításáról – jelentette be a két cég szerdán. Az amerikai és a német vállalat közösen dolgozik az új koronavírus elleni oltáson, négy különböző vakcinát fejlesztenek.

Ehhez fogható méretű üzlet még nem köttetett az amerikai kormány és a hatásos vakcina kifejlesztéséért versengő cégek között. Az amerikai egészségügyi minisztérium szerint a megállapodás értelmében az Egyesült Államok további 500 millió oltóanyagot igényelhet. A hírre a Pfizer részvényárfolyama 3, a BioNTeché 4 százalékkal emelkedett a szerda kora reggeli kereskedésben.

Ha a négy oltóanyag közül valamelyik beválik, azaz hatásosnak és biztonságosnak is bizonyul a fázis III. vizsgálatokon (ahol már nagyobb számú betegcsoporton tesztelnek), valamint a hatóság is engedélyt ad a forgalmazására, a Pfizer megkezdheti a szállítást. A tervek szerint az amerikaiaknak ingyen adná az oltást a kormány, de az egyelőre nem világos, hogy kit tekintenek majd a leginkább rászorulónak.

Az érintett cégek nemrég jelentették be, hogy július végéig megkezdik a nagyszabású, harmincezer fős vizsgálatot, ha megkapják az ehhez szükséges hatósági engedélyt. Az előzetes adatok alapján a négy lehetséges oltóanyag közül a BNT162b1 a legígéretesebb, amely a kísérletek korai fázisában képes volt a vírust semlegesítő antitestek előállítására.

Pénzeső a gyógyszercégekre

Közegészségügyi szakemberek korábban arra figyelmeztettek, hogy még ha sikerül is gyorsan kifejleszteni a megfelelő oltóanyagot, akkor is óriási kihívást jelent majd a tömeges előállítás, mert annyi alapanyagra lesz szükség, a fecskendőkről és a szállítás infrastruktúrájáról nem is beszélve. Az egészségügyi minisztérium egyik tisztviselője azonban arról biztosított mindenkit a CNBC egyik műsorában, hogy a szállítási láncok támogatásával a kormány biztosítja legalább a kezdetben szükséges oltóanyag-mennyiség célba érkezését.

Az amerikai kormány korábban 1,6 milliárd dolláros szerződést kötött az amerikai Novavax-szal is, hogy felgyorsítsa a vakcina kifejlesztését, és januárra 100 millió dózis álljon az amerikaiak rendelkezésére – legalábbis ha a versengő cégek közül épp a Novavax fejlesztése válik be. További 456 millió dollárt fektettek a Johnson & Johnson készítményébe márciusban, májusban 1,2 milliárd dollárral szálltak be az amerikai AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésébe, emellett 486 millió dollárral támogatták áprilisban a Moderna amerikai biotechnológiai vállalat potenciális védőoltását – amelyről épp a napokban derült ki, hogy ígéretesen teljesített az első fázisban. Az Emergent Biosolutions nevű marylandi székhelyű nemzetközi cég pedig arra kapott 628 millió dolláros támogatást, hogy növelje belföldi gyártókapacitását a tömeges vakcina-előállítás érdekében.

Fehérjemintákat vizsgál egy kutató a Novavax laboratóriumában március 20-án Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Bár kétséges, hogy egy koronavírus esetében mennyire adhat tartós védettséget egy vakcina, tudományos műhelyek és cégek mindent félretéve dolgoznak a megfelelő oltóanyag kifejlesztésén, hátha ezzel sikerül megállítani az eddig több mint 15 millió embert megfertőző és több mint 630 ezer életet követelő SARS-CoV-2-t.

