WHO: Nem befolyásolja a koronavírus terjedését az évszakok váltakozása

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A koronavírus terjedését az influenzáétól eltérően a egyáltalán nem befolyásolja az évszakok váltakozása, állapították meg az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO szakértői. „A járványvédelmi intézkedések hiányában a vírusok nagyon gyakran szezonális jelleget mutatnak. Legalábbis az influenza esetén ezt látjuk. Ez a vírus azonban eddig nem mutatott szezonális jelleget” – mondta hétfőn Mike Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója. Hozzátette, hogy ami viszont világosan látszik, az az, hogy ha lazulnak a védvonalak, a vírus azonnal visszatér.

Az utóbbi napokban Magyarországon is egyre több új fertőzöttet regisztrálnak, mára 15, tegnap 35 új megbetegedésről szóltak a hivatalos adatok. Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora Facebookon közzétett tegnapi posztja szerint elérkeztünk a második hullám küszöbére. Hozzátette, hogy a mostani betegek jelentős része nem volt külföldön, így nem onnan hurcolta be a vírust, hanem az a közösségi térben kering. A Nemzeti Népegészségügyi Központ előző napi közleménye szerint a koronavírus szennyvízben kimutatott mennyiségének növekedése miatt a következő 4-10 napban ugyancsak az esetszámok emelkedése várható. Az NNK szerint a nemzetközi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését. A szakértők szerint a szennyvízvizsgálatok által előrejelzett közösségi terjedés felgyorsulása megelőzhető a továbbra is érvényben lévő járványügyi megelőző szabályok betartásával.

A környező országokban is folyamatosan növekszik az esetszám, és a várakozásokkal ellentétben a melegebb idő nem fékezi a járványt. Donald Trump februárban például úgy nyilatkozott, hogy ha a hőmérséklet emelkedik, a vírus „csodálatos módon” eltűnik majd. Ehhez képest az Egyesült Államokban Houston, Austin, Dallas és Phoenix területén a nyári hónapokban is minden további nélkül terjedt a kórokozó, és láthatóan Brazíliában és Indiában sem érdekelte a hőség. A sokkal hűvösebb klímájú Oroszországban pedig több mint 890 ezer embernél mutatták ki a koronavírust, így az ENSZ szakértői mostanra arra jutottak, hogy a járvány terjedése nem mutat összefüggéseket az időjárás változásaival.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója hétfőn mindenesetre úgy nyilatkozott, hogy van azért ok a bizakodásra is. Új-Zélandon például több mint száz napja nincsen közösségi terjedés. A főigazgató kiemelte még Ruandát, ahol ingyenes a tesztelés mindenki számára, valamint a Mekong-folyó országait és a karibi és csendes-óceáni szigetországokat, ahol a vírus terjedése szintén alacsony mértékű.



Támogasd a Qubit munkáját – nekünk minden segítség számít! Magyarországon nincs még egy olyan újság, mint a Qubit. De ahhoz, hogy továbbra is lehessen, arra kérjük kedves olvasóinkat, hogy támogassátok erőfeszítéseinket egyszeri vagy rendszeres adománnyal, és járuljatok hozzá, hogy a Qubit még alaposabb, még hitelesebb, még tudományosabb tudjon lenni.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: