A tanárok kényszerítették ki, hogy a koronavírus miatt elhalasszák az iskolakezdést New Yorkban

Az eddig több mint hatmillió koronavírusos esetet regisztráló Egyesült Államokban New York City az egyetlen nagyobb iskolai körzet, ahol egyáltalán felmerült, hogy fizikailag is megnyissák az iskolákat a diákok előtt, a tanév megkezdése azonban csúszni fog. A tanárok szakszervezete sztrájkkal fenyegette Bill de Blasio polgármestert, ha nem egyezik bele, hogy az eredeti tervekhez képest tíz nappal később, vagyis szeptember 21-én kezdjék meg az oktatást a New York-i iskolákban, hogy így jobban felkészülhessenek a koronavírus elleni védekezésre, valamint a tervek szerint párhuzamosan folyó online és offline – azaz hibrid – oktatásra.

Az Egyesült Államokban árgus szemekkel figyelik, sikerül-e biztonságosan újranyitni az ország legnagyobb iskolai körzetét. Habár a városban folyamatosan osztják az iskoláknak a személyi védőeszközöket – négymillió szájmaszk, 3,5 millió kézfertőtlenítő és 80 ezer doboznyi fertőtlenítő kendő szétosztását ígérte a polgármesteri hivatal –, minden iskolaépületben igyekeznek egészségügyi személyzetet elhelyezni és modernizálni a szellőzőberendezéseket, a New York Times riportja szerint még a tíz napos haladékkal is nehézkesen tudják majd az iskolaigazgatók megfelelő számú oktatóval kielégíteni az online és offline oktatási igényeket.

A szakszervezetek és a polgármester közötti, napokban megszületett megállapodást hetek óta erősödő konfliktus előzte meg, amelynek csúcsán az oktatási szervezet 75 ezer tagjának utcára vonulásával fenyegette meg a városvezetést, ha nem egyezik bele a szeptember 10-i iskolakezdés elhalasztásába. Végül Bill de Blasio még abba a feltételbe is belement, hogy októbertől kezdődően random időközönként a diákok és a tanárok 10-20 százalékát teszteljék le, és az eredményeket 48 órán belül tegyék közzé. Azok, akik nem hajlandóak a koronavírusteszt elvégzésére, nem léphetnek be az iskolaépületekbe.

Az újranyitás azért is fontos, mert New Yorkban rendkívül magas a kiszolgáltatott helyzetben lévő, állami iskolákba járó gyerekek aránya, akik nagyrészt anyagi helyzetük vagy egyéb problémák miatt kimaradnak az online oktatásból. A város adatai szerint 750 ezer gyerek nehéz anyagi körülmények között él, 114 ezer hajléktalan, és mintegy 200 ezer küzd valamilyen fogyatékossággal.

Mindenesetre ha New Yorkban sikerül az iskolakezdés, az jó példa lehet Los Angeles, Chicago és más amerikai nagyvárosok előtt is, amelyek közül nyár elején többen is visszakoztak a szeptemberi fizikai iskolanyitástól.

