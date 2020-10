Az öt évig tartó időjárási anomália is hozzájárult a spanyolnátha európai tombolásához

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A több millió halálos áldozatot követelő spanyolnátha európai pusztításához és kialakulásához is jelentősen hozzájárult az 1914 és 1919 között megfigyelt éghajlati anomália – derül ki a GeoHealth tudományos folyóiratban nemrég közzétett tanulmányból. A szakadatlan esők és a szokatlanul hideg idő nem csupán a harctereken növelték az áldozatok számát, hanem megágyaztak a H1N1 influenzavírus tombolásának is.

Az Alexander More, a Harvard Egyetem kutatója vezette tudóscsoport a svájci-olasz határon lévő Colle Gnifetti gleccser több mint százéves, 72 méter mélyről vett jégmintájából származó adatokat vetette össze epidemiológiai és történeti feljegyzésekkel, valamint műszerekről leolvasott adatokkal, hogy feltérképezze a százévente egyszer előforduló éghajlati anomáliát jellemző hőmérsékletet, csapadékmennyiséget.

A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a legborzalmasabb időjárás időbeli átfedésben volt a spanyolnátha halálozási csúcsértékeivel, vagy éppen megelőzte azokat. A legrosszabb időjárási körülmények a háború legvéresebb csatái közül is egybeesnek néhánnyal, például az összecsapások borzalmai mellett Somme, Verdun vagy Gallipoli túlélői is véget nem érő sártengerről, vízzel teli lövészárkokról és súlyos fagysérülésekről számoltak be.

Forrás: Fortepan / Babarczy Eszter

A Harvard Gazette-nek More hozzátette, természetesen számos más tényező is szerepet játszott a járvány súlyosságában – például a vírus természetes fertőzőképessége egy olyan populációban, amelyben az emberek immunrendszere sosem tapasztalt hasonlót. A szokatlan környezeti tényezők azonban nagy valószínűséggel szintén sokat nyomtak a latban: terméskiesést okoztak, fizikailag kifárasztották az extrém körülmények közé kényszerült férfiak millióit, és lezárták a betegséget terjesztő vízimadarak normális vándorlási útvonalait.

