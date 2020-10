A NASA Halloweenre kiadta a legkísértetiesebb galaktikus hangok playlistjét

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Új albummal jelentkezett az avantgárd-ambient tengelyen mozgó NASA: a 14 számos, Halloweenre időzített lemezen az olyan slágeresebb szerzemények, mint a tűzropogást szélcsengővel mixelő „STEREO: Solar Winds Passing by NASA Satellites” mellett megfértek a kísérletezőbb darabok is, például a csak mélynyomóval élvezhető „InSight Lander Martian Quake Sol 173” vagy a Christopher Nolan-trailerre emlékeztető „Chandra X-ray Observatory: Cassiopeia A, Silicon”.

A korongon a klasszikusokhoz is visszanyúlt a NASA, egészen a korai univerzum érájáig: a „Planck Sounds of the Ancient Universe” című trackben hallható ősi hanghullámok rögzítésének körülményeiről a zenekar holnapján lehet többet megtudni.

Az 1950-es évekbeli sci-fik és a tűzijátékok rajongóinak kedveskedtek a „Juno: Musical Tones from Jupiter Waves Perijove 4” című dallal, míg a lemez zárásaként egy újabb experimentális művet tárnak a hallgatók elé: a Tejútrendszer középpontjának fény- és helyadatai alapján komponálták meg a „Chandra X-ray Observatory: Galactic Sonification” című darabot. Ilyen finálé után kíváncsian várjuk, milyen anyaggal rukkol elő legközelebb a banda.

A kapzsisággal nehezen vádolható művészek a teljes lemezt ingyen elérhetővé tették a SoundCloudon, ide kattintva is hallgatható.

