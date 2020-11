Úgy megviselte az éttermeket a járvány, hogy a Burger King a Mekit és a KFC-t kezdte reklámozni

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

„Sosem gondoltuk volna, hogy erre kérünk majd, de a több ezer dolgozót foglalkoztató éttermeknek komolyan szüksége van rád ezekben az időkben” – szól a brit Burger King hétfőn közzétett állásfoglalása, amely már a címével felkelthette a gyorsétteremláncok rivalizálását kulturálisan magukévá tett olvasók figyelmét: „Rendelj a McDonald'sból!”.

A nyilatkozat szerint most mindegy, hogy tőlük, a Mekiből, a KFC-ből, a Subwayből vagy bármelyik „testvér-étteremlánctól” rendelnek ételt, hiszen nemcsak a kedvenc helyeik, hanem az egész vendéglátóipar sorsa függ attól, hogy elfordulnak-e az emberek a tömegétkeztetéstől.

„Ha segíteni akarsz, a továbbiakban se tagadd meg magadtól ízletes ételeinket, rendelj házhoz szállítással, kérd elvitelre vagy látogass el drive thru éttermeinkbe. Egy Whopper mindig a legjobb választás, de Big Macet rendelni sem rossz döntés.”

Az amerikai Burger King még radikálisabb módszerrel készült a Halloweenre. Akik az étteremlánc mobilappján keresztül igazolták, hogy meglátogatták „a bolygó legfélelmetesebb helyeinek” egyikét (vagyis a megadott, egykor működő, de már bezárt McDonald's, Wendy's vagy Jack in the Box éttermeket), ingyen Whopperre beváltható kupont kaptak.

Bár a koronavírus-járvány minden vendéglátóhely működését felborította, az éttermek még rosszabbul jártak, mint például a kocsmák. Egy nyári felmérés szerint a február előtt nyitva tartó brit éttermeknek csak a 36 százaléka nyitott újra július végéig, míg a kocsmák (pubok) esetében ez az arány 94, a bárok esetében pedig 62 százalék.

Az év első felének nagy nyertesei a kizárólag étel-házhozszállítással operáló cégek: a Just Eat nevű szolgáltató például 36 százalékkal több rendelést vett fel a szokásosnál ebben az időszakban, így 44 százalékkal nagyobb bevételt és 133 százalékkal több profitot könyvelhetett el. A rendelések aránya a vásárlási módok között az egész szektorban nőtt, a februári 5,9 százalékról 13,1 százalékra.

A kormány egy sajátos, 500 millió fontos programot (Eat Out to Help Out) indított augusztusban, amely során egy hónapig féláron lehetett ételt és nem alkoholos italt vásárolni 10 font értékig. A program gazdasági hatását októberben marginálisnak értékelték, mivel a vendéglátóhelyek 66 százaléka szeptember végéig további bevételkiesésekről számolt be. Más kutatók szerint viszont az éttermi étkezésre buzdító program csak még több koronavírusos esetet generált.

