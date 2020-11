Gigantikus ősi árvíz nyomaira bukkantak a Marson

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A NASA marsjárója, a Curiosity képein már korábban is szembetűnők voltak a hatalmas, hullámszerű képződmények és vájatok, amelyek súlyos természeti katasztrófára, gigantikus áradásokra engedték következtetni a szakértőket. Most egy kutatócsoport a marsjáró adatai alapján be is bizonyította ezt.

A Curiosity szedimentológiai (üledéktani) adatai szerint a Mars, de legalábbis a Gale-kráter környékének domborzatát 4 milliárd évvel ezelőtt hatalmas árvizek formálták át. A kutatók szerint az áradásokat egy meteorbecsapódás okozta, amely során olyan hő keletkezett, hogy óriási mennyiségű jég olvadt fel a bolygón.

Az esemény következtében felszabadult szén-dioxid és metán, valamint a vízgőz együttes hatására az éghajlat megváltozott, megállás nélküli esőzést és áradásokat eredményezve.

Vízesések a Marson, több mint 3 milliárd évvel ezelőttről (illusztráció) Illusztráció: Mondolithic Studios/leemage via AFP

A megaárvizeknek is nevezett események során alakulhattak ki a Gale-kráter 9 méter magas és 140 méter szélesen elterülő antidűnéi – a víz közel 10 méter/másodperc sebességgel zúdulhatott a kráterre.

„A bolygón megvoltak a folyékony felszíni víz jelenlétéhez szükséges körülmények, és mint azt a Földön látjuk, ahol víz van, ott élet is van” – mondta a tanulmány egyik szerzője és a Cornell Egyetem csillagásza, A. G. Fairén az Engadgetnek. Most már a legújabb marsjáró, a Perseverance feladata, hogy bizonyítékot találjon a marsi életre, miután 2021 februárjában landol a bolygón.

