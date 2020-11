Ha nincs más út, kén-dioxiddal kell telepumpálni a légkört a klímaváltozás hatásainak enyhítéséért

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Kutatók szerint 90 százalékkal csökkenthető lenne a teljes szárazság kialakulásának esélye Fokvárosban, ha fényvisszaverő tulajdonsággal rendelkező kén-dioxid-köddel töltenénk fel a Föld légkörét, ezzel mintegy lecsavarva a Nap fényerejét és hősugárzását.

A napsugárzás-menedzsment (SRM) nevű technika segítségével apró cseppekben, aeroszol formájában lepné el a sztratoszférát a kén-dioxid, amelynek mennyiségét a jövőben aszerint lehetne szabályozni, hogy az aktuális klímamodellek milyen mértékű felmelegedést jósolnak – állítják a Fokvárosi Egyetem, a Norvég Tudományos és Műszaki Egyetem, valamint az amerikai Nemzeti Légkörkutató Központ szakértői.

Tanulmányukban leírják, hogy a Dél-Afrikai Köztársaság nyugati részét 2015 és 2017 között folyamatos szárazság sújtotta, ami az elmúlt száz év legsúlyosabb vízválságával járt. „Bár a nulladik napot a vízhasználat drasztikus, közel 50 százalékos csökkentésével és a rövidtávú vízkészlet növelésével sikerült elkerülni, a szárazság lett az új norma, vagyis a klímaváltozás miatt gyakorlatilag az örök aszály felé halad a terület” – írják.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az ilyen drasztikus beavatkozások nem jelentenek alternatívát a kibocsátások csökkentésének, így elsősorban a könnyebben elérhető célokra kell koncentrálni, hogy elkerüljék a teljes szárazságot.

Ugyanakkor a Climate Analytics nevű tudományos tanácsadói csoport 2018 decemberében arról számolt be, hogy a napsugárzás-menedzsment nem jelent megoldást az emberi tevékenységek által felerősített klímaváltozásra, és potenciálisan veszélyes beavatkozást jelentene az éghajlati rendszerbe. Arra is rámutattak, hogy amennyiben az ilyen beavatkozások elszaporodnának, a szegényebb országokat nagy hátrány érné, ami nemzetközi viszályokat is szítana.

Az energetikával és a klímakutatással kapcsolatos tudományos eredmények bemutatását az ALTEO Csoport támogatta.



* * *

Vajon hogyan befolyásolja a Párizsi Klímaegyezményt, ha az USA újra belép? Megkapják-e a szükséges támogatásokat a megújuló energiák? Korlátozza-e Biden mozgásterét a Trump-féle örökség? Hétfőn este, a novemberi Energiahajón ilyenekről vitáznak majd szakértőink. Nézzétek, hallgassátok! (november 30., hétfő 18.00, Energiahajó, via Facebook Live)



Kapcsolódó cikkek a Qubiten: