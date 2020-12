Az Egyesült Államokban is feltűnt az új, fertőzőbb koronavírus-variáns

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A COVID-19 járványt okozó koronavírus Nagy-Britanniában feltűnt, fertőzőbb variánsát (B.1.1.7) először észlelték az Egyesült Államokban: Jared Polis coloradói kormányzó kedden jelentette be, hogy a Denvertől délkeletre található Elbert megyében egy húszas éveiben járó férfi fertőződött meg a variánssal. A férfi nem járt külföldön az elmúlt időszakban.

A Colorado Politics ezután arról számolt be, hogy egy másik esetben is felmerült a variáns feltűnésének gyanúja: Elbert megye közegészségügyi igazgatója szerint a két személy egy helyen dolgozik, de egyikük sem a megyében él, így a variáns már könnyen terjedhetett az államon belül – erről értesítették az illetékes szerveket is.

A variáns jelenléte valószínűleg még mindig ritka az Egyesült Államokban, de az, hogy az első észlelt amerikai fertőzött nem utazott sehova mostanság, azt is jelentheti, hogy már hetek óta terjed a B.1.1.7 Amerikában, miután valaki behozta azt Nagy-Britanniából, novemberben vagy decemberben.

„Attól tartok, hogy a variáns egy újabb tavaszi hullámot hoz magával. Versenyt futnak a vakcinával, de a vírus most egy kicsit gyorsabb fokozatra kapcsolt” – mondta az AP hírügynökségnek Trevor Bedford, a COVID-19 terjedését tanulmányozó kutató. Természetesen beindult a már rutinszerű kontaktkutatás és elkülönítési művelet.

A mutálódás természetes, és egyelőre a vakcinákat sem zavarja

Az Egyesült Államokban karácsonyra hozták meg azt a korlátozást, hogy aki Nagy-Brianniából szeretne beutazni, annak egy negatív COVID-tesztet kell felmutatnia. A britek a karácsony előtti hétvégén jelentették be a potenciálisan fertőzőbb variáns feltűnését az országban, mire több ország egyből megtiltotta a Nagy-Britanniából történő beutazást, a variáns feltűnésének délkelet-angliai helyszínét pedig szigorú lezárás alá vették.

A kutatók szerint a már kiosztásra vagy engedélyezésre került COVID-vakcinák az új variáns ellen is hatásosak, de a koronavírus mutálódását továbbra is követniük kell, hogy nehogy leváljon egy olyan vírusvariáns, amely már olyan szinten különbözik az eredeti vírustól, hogy a kifejlesztett oltóanyagok nem tudnak mit tenni ellene.

A B.1.1.7 eddig Olaszországban, Indiában, Kanadában és az Egyesült Arab Emírségekben tűnt fel, de Dél-Afrikában egy másik variáns (501.V2) kezdett olyan ütemben terjedni, hogy már az felel az új fertőzések többségéért.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: