Grafikonon a koronavírus elleni vakcinák eddig észlelt mellékhatásai

A Pfizer/BioNTech és a Moderna oltásainak engedélyezése óta tavaly december 28-ig az Egyesült Államokban mintegy 2,13 millió amerikainak adták be a koronavírus elleni vakcina első dózisát, ebből összesen 353-an (0,017%) érzékeltek és jelentettek be az amerikai járványügyi központnál (CDC) bármiféle mellékhatást - írta blogján Katelyn Jetelina amerikai epidemiológus, biostatisztikus.

A tapasztalt mellékhatások többsége a klinikai vizsgálatokban is megjelent, enyhétől a mérsékelten érzékelt tünetekig tartó skálán helyezkedik el, és ezek 73 százalékát a fiatalabb felnőtt korosztályban (18-49 év) észlelték. Csupán nyolc esetben jelentkeztek súlyos mellékhatások. Közülük tüneteikkel mindössze négyen kerültek kórházba, és senki nem vesztette életét. Tapasztalatok alapján két esetben jelentkezett súlyos allergiás reakció (anafilaxiás sokk, vagyis legtöbb esetben fulladással, verejtékezéssel, ödémák gyors kialakulásával járó, életveszélyes rosszullét).

A COVID-19 elleni oltás mellékhatásait (és minden más oltásét is) folyamatosan nyomon követi a CDC VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) nyilvános adatgyűjtő rendszere, amely az orvosok feljegyzéseit is tartalmazza arról, mi történt az egyes betegekkel. A VAERS rendszerbe amerikai egészségügyi szolgáltatók, vakcinagyártók, orvosok és gyakorlatilag bárki, önkéntesen küldhet be adatokat. Mindenesetre pontosan emiatt előfordulhat, hogy az adatok egy része nem teljes, pontatlan vagy ellenőrizhetetlen, így tudományos vizsgálatokkor korlátozottan és az efféle korlátok szem előtt tartásával használják ezeket a kutatók.

