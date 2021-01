Új méhfajt azonosítottak izraeli kutatók

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A tenyésztett és vadon élő méhek állománya világszerte drasztikusan csökkent az elmúlt évtizedekben, és mivel a kultúrnövények beporzását jórészt ezek a rovarok végzik, egyedszámuk csökkenése jelentős élelmezési problémákat is felvethet. Ezért is számít szenzációnak, hogy a Jeruzsálemi Egyetem kutatói egy új, korábban még nem leírt méhfaj felfedezéséről számoltak be a belgiumi entomológiai társaság szakfolyóiratában megjelent tanulmányukban.



A Phys.org ismertetése szerint a Lasioglossum dorchini néven taxonómiai jegyzékbe vett új méhfajt a Földközi-tenger partvidékén, a korábbi eukaliptuszültetvények területén zajló élőhely-rekonstrukciók vizsgálata során azonosították az entomológusok.

A mediterrán homokdűnék ökoszisztémáiban eddig még ismeretlen fajt Alain Pauly, a brüsszeli Királyi Belga Természettudományi Intézet taxonómusa írta le, nevét pedig Achik Dorchin izraeli méhkutató után kapta.

Lasioglossum leptocephalum Fotó: Nahal Alexander/ Hebrew University

