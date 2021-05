Meg kell várni, hogy jobbkor betegedhessen meg az ember, mert ez most rettenetes

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Miközben Indiában a lakosság mintegy 10 százalékát oltották be, május második hetére még az erősen kozmetikázott, hivatalos statisztikák szerint is majdnem elérte a 23 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma, és már közel negyedmillióan vesztették életüket az 1,37 milliárdos országban. Hétfőn az Egészségügyi Világszervezet, a WHO „aggodalomra okot adó variánsnak” minősítette a B.1.617 vírusváltozatot: ezt a kitételt abban az esetben alkalmazza a szervezet, ha a variáns bizonyíthatóan gyorsabban terjed, súlyosabb megbetegedést okoz vagy a jelenleg globálisan cirkuláló variánsoknál jobban képes kikerülni a szervezet védelmi rendszerét. A kutatók mindhárom tulajdonságot behatóan vizsgálják, az előzetes eredmények szerint mindegyik lehetséges. Egy május eleji preprint tanulmány szerint a B.1.617 variánssal megfertőzött hörcsögök tüdejében például súlyosabbak voltak a gyulladásos tünetek, mint más vírusváltozatok esetén. Néhány héten belül ez a változat domináns variánssá vált Indiában, és mára 40 országban jelent meg.

Eközben az országnak nincs elegendő oltóanyaga: az AstraZeneca helyi változatát, a Covishieldet gyártó Indiai Szérum Intézet (SII) és az indiai vakcinát, a Covaxint előállító Bharat Biotech havonta mintegy 70 millió dózist képes előállítani, ez pedig édeskevés egy ekkora országnak. A kormány nemrég további forrásokat csoportosított át a gyártás fokozására, és vészhelyzeti engedéllyel május végétől Szputnyik V vakcinával is elindulhat a vakcináció. A kórházak és a betegek továbbra is oxigén- és gyógyszerhiánnyal küzdenek, és a krematóriumokban szünet nélkül égetik a holttesteket. A nyugat-indiai Gudzsarát államban néhányan már a hindu vallás szent állatának tartott tehenek trágyája és vizelete keverékével kenik be a testüket, hogy hitük szerint ezzel szerezzenek védettséget a koronavírus ellen.



A járvány egyik gócpontjának számító, 12,8 milliós Új-Delhiben élő Meera Gurumurthy május elején osztotta meg a Qubittel tapasztalatait az indiai járványhelyzetről. Meera a Szingapúri Egyetemen doktorált mikrobiológiából és immunológiából, jelenleg a Londoni Higiéniai és Trópusi Betegségek Intézetében epidemiológiát tanul, és mellette a Tuberkulózis és Tüdőbetegség Elleni Nemzetközi Szövetség (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) klinikai kutatója.

Qubit: Az indiai halotti máglyák képei bejárták a világsajtót, az utóbbi hetekben mást sem hallani, minthogy százezrek fertőződnek meg, nincs elég kórházi ágy és oxigén a betegeknek, a túlélési esélyek lecsökkentek. Milyen most a helyzet Új-Delhiben? Torzítanak a nemzetközi tudósítások?

Meera Gurumurthy: Azt kívánom, bárcsak a média túlzásai lennének ezek a hírek, de sajnos nem. Az elmúlt két héten minden nap családtagok, barátok, kollégák segélykérő üzeneteire ébredtem. Két hete a férjem családja, szülei és nagyszülei mindannyian elkapták a fertőzést. Agrában, Uttar Pradesh államban élnek, ahol a helyzet hasonló az Új-Delhiben tapasztalhatóhoz. Szerencsénk volt, mert két hete még nem volt annyira kontrollálatlan a helyzet, mint most, ez azt jelenti például, hogy 48 órán belül megkaphatták a koronavírusteszt-eredményeiket. Jelenleg ott tartunk, hogy az emberek hiába küldik vissza a mintáikat, nem kapnak eredményt.



Az orvos paracetamolt adott a lázra és folyamatosan nyomon követtük az oxigénszintjüket. Arról szó sem lehetett, hogy kórházba utalják őket, nincsenek szabad kórházi ágyak, és az oxigénkoncentrátorok is fogyóban vannak. A szüleim a dél-indiai Chennaiban élnek, és szerencsénk volt, mert közel 2000 dollárért (588 ezer forint) még tudtak venni egy oxigénkoncentrátort, és el is küldték időben. Ezt azonban egy átlagos háztartás nem engedheti meg magának, és ami nekünk két hete a feketepiacon 2000 dollárt jelentett, mostanra már 3-4000 dollár körül mozog. A COVID-19 tüneteit gyógyító remdesivirrel ugyanez a helyzet - lukratív feketepiac alakult ki arra is.

Ez azonban csak egy példa a sok közül, naponta tucatnyi üzenet érkezik arról, hogy kórházi ágyra, oxigénre, remdesivirre, plazmaterápiára lenne szüksége valakinek. A zavarodottságot tovább növeli, hogy alig találkozik az ember közegészségügyi útmutatással arról, hogy melyik kezelés hogyan működik. Például a remdesivirnek vannak bizonyos antivirális tulajdonságai, de a kezdeti szakaszban nem hatékony, csak a kórházban kezelt betegeknél, viszont sokan annyira kétségbeesettek és annyira hirtelen szakadt ránk a vészhelyzet, hogy az emberek szinte bármilyen gyógyszert megvesznek a feketepiacon. Tényleg rémálom. Pontosan olyan, ahogy a tudósítások mutatják.

Koronavírus miatt elhalálozott rokonuk hamvasztására érkeznek indiai férfiak Új-Delhi egyik krematóriumába 2021. május 11-én. Fotó: ARUN SANKAR/AFP

Qubit: Segíthet a helyzeten az oltási kampány?

Meera Gurumurthy: Néhány héttel ezelőtt még volt remény rá. Január elején kezdték el oltani az egészségügyi dolgozókat és a koronavírus elleni küzdelem frontvonalában dolgozókat az AstraZeneca helyi változatával, a CoviShielddel és az indiai gyártású Covaxinnal, azután pedig engedélyezték az oltás felvételét a 60 évnél idősebbeknek, és magánközpontokban is lehetővé tették a vakcinációt. Márciusban még nagyon reményteli volt a helyzet, mert gyorsan ment az oltások felvétele, örültem, hogy a szüleim generációja megkaphatja a vakcinát, és az, hogy az állami egészségügyön kívül magánközpontokban is engedélyezték a vakcinációt, több embernek adott lehetőséget a mielőbbi védelemre. Sőt, márciusban még a fertőzésszámok is nagyon alacsonyan voltak, úgy tűnt számomra, hogy jó irányba megyünk.



Viszont márciusban és áprilisban a kormányzat több tömegrendezvény, választási kampányesemény és egy több milliós vallási ünnep lebonyolítását is engedélyezte, az emberek ébersége pedig alábbhagyott, és mire észbe kaptunk, berobbant a második hullám. Narendra Modi kormánya szinte fejvesztve bejelentette, május elsejétől minden 18 év feletti megkaphatja az oltást. Őszintén szólva én viszont jelenleg eléggé félek kilépni a lakásomból és elmenni egy oltóközpontba, biztos vagyok benne, hogy megfertőződnék az utcán.



Mindenesetre megpróbáltam regisztrálni a vakcinára, viszont egyáltalán nincsenek elérhető időpontok, alig van oltás. Azokban a városokban, ahol ismerőseim élnek, hasonló helyzettel találkoznak, akiknek pedig sikerül regisztrálniuk, végeláthatatlan sorokba kénytelenek beállni, ahol nincs semmilyen fizikai távolságtartás. Olyan, mintha egyáltalán nem előzte volna meg tervezés, hogyan oltsanak be több mint egymilliárd embert. Maga Narendra Modi pedig semmilyen sajtótájékoztatót nem tart a járványról, ahol elmondaná, mi a terv és hogyan kívánják azt megvalósítani. Úgy érzem, a május eleji is csak egy random bejelentés volt.

Oltásra várakozók a BLK-Max Kórház oltóközpontjánál Új-Delhiben 2021. május 4-én. Fotó: PRAKASH SINGH/AFP

Qubit: Igaz a hír, hogy az oltóanyagok exportját viszont leállították?

Meera Gurumurthy: Néhány hónappal korábban India még számos országnak exportált vakcinát, például Banglades, Mianmar, Nepál vagy Bhután is kapott nagyobb mennyiségben indiai oltóanyagot, viszont a Covax keretében tett kötelezettségvállalásain felüli exportot mára leállították, igen.



Ezen kívül az FDA és az EMA által vészhelyzeti jóváhagyással engedélyezett vakcinák felé is nyitott a kormány - korábban csak az AstraZeneca helyi változatát hagyták jóvá, ahol a harmadik fázisú vizsgálatokat indiai alanyokon végezték el -, engedélyezte a Pfizer, a Moderna vagy a Janssen importját. A Johnson & Johnson például már jelentkezett is az indiai gyógyszerhatóságnál egy úgynevezett áthidaló vizsgálatra, amely nem a teljes harmadik fázisú tesztelés indiai lebonyolítását jelenti, de kiterjedt vizsgálatot.



Qubit: Milyen korlátozásokkal kell jelenleg együtt élni? Változott az indiai kormány járványkezelésének az iránya, mióta megsokszorozódtak a fertőzésszámok?

Meera Gurumurthy: Indiában ez minden államban máshogy alakul. Új-Delhiben három héttel korábban ismét bevezették a kijárási tilalmat, minden bezárt. Az egyik barátom azonban, aki egy Új-Delhitől négyórányira lévő városba igyekezett autóval már a tilalom idején, hogy meglátogassa koronavírusos szüleit és ehhez előtte minden szükséges iratot beszerzett, semmilyen ellenőrzéssel nem találkozott.

Jelenleg leginkább a rossz hírek tartják a négy fal között az embereket. A tavalyi helyzethez képest, amikor még a kijárási tilalom idején is legalább egy piac nyitva volt minden környéken és heti egyszer elmentem bevásárolni, most teljes bezárkózás jellemző, online házhoz szállítással. Hasonló lehet a helyzet, mint amilyen New Yorkban volt tavaly áprilisban, amikor az emberek amiatt haltak meg, hogy gyakorlatilag rosszkor kapták el a vírust. Indiában ha valaki most betegszik meg, akkor teljesen más a kór lefolyása, mint hat hónappal ezelőtt. Most nem férsz hozzá orvosokhoz, gyógyszerekhez, segítséghez. Egyszerűen meg kell várni, hogy jobbkor betegedhessen meg az ember, mert ez most rettenetes.

