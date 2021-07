Gömböccel ajándékozzák meg a fekete lyukak titkait feltáró Nobel-díjas fizikust

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Valóságos tudományos legenda, Roger Penrose brit matematikus és elméleti fizikus kapta a fizikai Nobel-djat 2020-ban – két másik kutatóval megosztva. A díjjal az Oxfordi Egyetem professzor emeritusának kozmológiai kutatásait ismerték el: a díj a fekete lyukak kialakulásának leírásáért és általános relativitással összeegyeztethetőségének kimutatásáért járt.

Penrose-ról úgy tartják, hogy ő tette hozzá a legtöbbet az általános relativitáselmélethez Albert Einstein óta. Az 1960-as évektől kezdve tett kozmológiai felfedezései bizonyították, hogy a fekete lyukak létezése egyenes következménye Einstein elméletének – maga Einstein ugyanis nem itt a fekete lyukak létében. 1965-ben Penrose egyedi számítással bizonyította, hogy a szupermasszív fekete lyukak valóban létrejöhetnek, és részletesen le is lehet írni a tulajdonságaikat. Stephen Hawkinggal közös elméletében rámutatott, hogy az általános relativitáselméletben az anyag mozgásegyenletének minden megoldásában létezik szingularitás.

Penrose a londoni svéd nagykövet rezidenciáján ünnepel, miután 2020. decemerben ott vehette át a Nobel-díját Fotó: NIKLAS HALLE'N/AFP

A Penrose-gömböc

A hamarosan 90. születésnapját ünneplő tudóst idén nyáron az Academia Europaea, vagyis az Európai Akadémia is kitüntette az Erasmus-éremmel, és az érem mellé egy gömböcöt is ajándékoznak a tudósnak. A Rotterdami Erasmus születési évét jelző 1466-os számú Gömböc már elkészült, és el is indult autós futárral az Egyesült Királyság felé, hogy Penrose egy szeptemberi oxfordi ünnepségen átvehesse.

Az akadémia indoklása szerint a gömböc – a mindössze egy stabil és egy instabil egyensúlyi állapottal rendelkező konvex, homogén háromdimenziós test – kifejezi a professzor matematikai komplexitások iránti szenvedélyét. Penrose jelentős kutatásai közül ugyanis több is geometriai intuíciókban gyökerezett. Mint írják, „Penrose megmutatta, hogyan használható fel sokféle alkalmazásban a tiszta matematika, és a gömböc története a jelek szerint hasonló szellemben alakul”.

Fotó: Academia Europaea

A Gömböcön a dátum mellett egy Penrose-háromszög látható. A lehetetlen tárgyak közé tartozó háromszög csak az egyike annak a sok dolognak, amit a tudós után neveztek el a Penrose-csempézés, a Penrose-diagram és a (szintén a lehetetlen tárgyak közé tartozó) Penrose-lépcső mellett, de ide sorolható még a Moore–Penrose inverz, a mátrixok általánosított inverze is.

A tudós- és művészcsaládból érkező, sokoldalú Penrose, ahogy azt a róla elnevezett háromszögből is ki lehet találni, Escher művészetének nagy kedvelője és népszerűsítője is. A fizikus-matematikus tudománynépszerűsítő munkássága is megkerülhetetlen, Hawkinggal közös és önálló művei közül több is megjelent magyarul.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: