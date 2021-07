A modern ember genetikailag legfeljebb csak 7 százalékban ember

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a mai emberek genomja, vagyis DNS-ben kódolt teljes örökítőanyaga jelentős átfedést mutat az őseinkével – a Max Planck Intézet szerint például a neandervölgyi gének körülbelül 30 százalékát hordozzuk ma is –, de a Santa Cruz-i Kaliforniai Egyetem kutatói most azt is megállapították, hogy a modern ember sokkal kisebb arányban rendelkezik egyedi, csak rá jellemző genetikai információval, mint eddig gondolták.

A genetikus és evolúcióbiológus kutatók 279 modern emberi, két neandervölgyi és egy gyeniszovai emberi genom vizsgálata során egy algoritmus segítségével állapították meg, hogy a mai ember genomja – a különböző határértékek alapján – legalább 1,5 és legfeljebb 7 százalékban egyedi, vagyis túlnyomórészt olyan DNS-ekkel rendelkezünk amit még az őseinktől örökültünk.

„Az ilyen eredmények miatt fordulnak el a tudósok egyre inkább attól a nézettől, hogy a mai emberek olyan nagyon különböznének a neandervölgyiektől” – mondta a kutatást vezető Nathan Schaefer.

Rekonstruált neandervölgyi ember a francia Nemzeti Őstörténeti Múzeumban Fotó: RIEGER BERTRAND / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Ez a néhány százaléknyi DNS felelős minden olyan változásért, ami az elmúlt 600 ezer évben az emberi evolúció során történt, leginkább az idegrendszer és az agy fejlődésében. A kifejezetten modern emberi DNS-régiók vizsgálata során a kutatók olyan allélcsoportokat találtak, amelyek a sejtek adhézióját, a neuronok növekedését és a szinapszisok fejlődését segítő gének evolúciójáról tanúskodnak. Emellett számos olyan mutációt fedeztek fel, amelyek elősegítették az idegsejtek vándorlását és az agy megtisztítását a mérgező anyagoktól.

A tanulmány azt nem fejti ki, hogy a neandervölgyi és gyeniszovai emberekkel közös DNS-eink milyen funkciókat határoznak meg, és Schaefer szerint az ilyen kapcsolatot nem is olyan egyszerű megtalálni. Elmondása szerint korábbi kutatások már rámutattak arra, hogy a korai emberek és a modern emberek őseinek keveredése idején az immundrendszerhez köthető gének alléljai öröklődtek tovább, vagyis például a neandervölgyiek immunrendszere már hasonló lehetett a modern emberéhez.

