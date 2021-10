Az amerikai járványügy szerint a Moderna a leghatékonyabb a delta vírusvariáns ellen

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A koronavírus jelenleg domináns, delta variánsa elleni leghatékonyabb védőoltás a Moderna kétoltásos vakcinája, ezt követi a Pfizer, míg a három közül a Janssen egyadagos oltása előzi meg a legkevésbé a kórházba kerülést és a COVID-19 betegség miatti halálozást. Azonban a vakcinák még így is átlagosan tizenegyszer eredményesebben akadályozták meg augusztusban a vírus miatti halálozást, mintha valaki egyáltalán nem kapott volna oltást.

Ez derült ki az amerikai járványügyi központ (CDC) múlt pénteken megosztott járványügyi adataiból, amelyek első alkalommal mutaják vakcinatípusra és vakcinációs státuszra lebontva, hogyan alakultak a koronavírusos esetek és a COVID-19 miatti halálozási számok az Egyesült Államokban idén április és szeptember között. Az adatok az USA lakosságának 30 százalékát fedik le, vagyis mintegy 98,8 millió fős sokaságot jelentenek.



65 év alatti oltottaknál a koronavírus miatti halálozásnak rendkívül kicsi az esélye



Magyarországon eddig nem tették közzé, hogy a delta variáns felbukkanása és a negyedik hullám kezdete óta milyen arányban vannak oltottak és oltatlanok a kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az elhunytak között. A kormányzati koronavírusportálon annyi olvasható, hogy a beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. Azt szeptember eleji adatokból tudjuk, hogy a 40 év alatti, legalább egy oltással oltottak körében nem volt haláleset három héttel a két oltás beadását követően.

A CDC korcsoportos bontásban is közreadott adataiból az derült ki, hogy érdemes lenne tisztában lenni ezekkel az adatokkal is, mivel az oltás különböző mértékben védi a korcsoportokat. Az idősebbek vakcinára adott immunválasza a fiatalokéhoz képest gyengébbnek bizonyulhat, és a 80 év felettiek különösen ki vannak téve a súlyos megbetegedésnek, még akkor is, ha beoltották őket. A 65 év alatti oltottak körében viszont minimális a COVID-19 miatti halálozás esélye, az ábra szerint pedig a megfertőződés kockázata is rendkívül alacsony.



Kétadagosként ajánlják a Janssent

A vakcinatípusokra bontott adatok azt is elárulják, hogy az Egyesült Államokban a Moderna véd a legjobban a megbetegedés és a halálozás ellen, a Pfizer kétadagos mRNS-alapú oltása a második legjobb, és a Janssen egyadagos vakcinája szerepelt az elmúlt fél évben a leggyengébben.

Az adatok ismeretében múlt pénteken az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóság (FDA) egyhangúlag amellett foglalt állást, hogy a 18 évnél idősebb Janssennel oltottaknak ajánlott felvenni a második oltást, sőt az FDA néhány tagja szerint a Janssent hivatalosan is kétadagossá kellene tenni. Peter Marks, az FDA biológiai értékeléssel és kutatással foglalkozó központjának igazgatója a pénteki ülésen úgy fogalmazott, felmerültek aggályok a Janssen vakcina egyadagos változata körül, az adatok ugyanis nem azt mutatják, hogy a koronavírus miatti megbetegedések minden változata vagy a súlyos betegségek ellen az idő múlásával kitűnően védene.

A CDC adatai alapján a Pfizer vagy a Moderna esetén százezer beoltottból egy halálesetet regisztráltak, míg a Janssennél ez közel a duplája. Amanda Cohn, a CDC munkatársa úgy nyilatkozott, hogy a Janssen nem klinikai körülmények között mért hatásossága 50-60 százalék körül mozog, és csupán 68 százalékban képes megelőzni a kórházba kerülést, ez pedig lényegesen alacsonyabb, mint az mRNS-vakcinák esetén.



Magyarországon Janssennel oltakoztak a legkevesebben, eddig összesen 154 904 adagot osztottak ki, és a magyar kormány szeptember végén közölte, az ország 100 ezer adag Janssent ad el Szlovéniának.

