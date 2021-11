Ezer stadionnak megfelelő területen húzzák fel az USA legnagyobb napelemparkját

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Miután Kína, India vagy az Egyesült Arab Emírségek az elmúlt években sorra építette ki a világ legnagyobb naperőműveit (vagy más néven napelemparkjait), most a nyugati világon a sor. Az Egyesült Államok például most jelentette be, hogy Indiana államban kezdik meg az ország eddigi legnagyobb napelemparkjának építését.

A találóan Mammoth (Mamut) névre keresztelt erőművet egy olyan sík vidékre álmodták meg, amely a szomszédos állambeli Chicagótól körülbelül 130 kilométerre található délkeleti irányban. A közel 53 négyzetkilométeres, vagyis nagyjából ezer amerikaifoci-stadion méretével megegyező területen létesített parkban 2 millió 850 ezer napelemet helyeznek el, amelyek együttesen erőműként működve 1,65 gigawatt áramot képesek előállítani.

Ez a területét tekintve több mint négyszerese, az előállított áram szempontjából pedig közel háromszorosa a ma működő legnagyobb amerikai naperőműnek: a kaliforniai Solar Star 13 ezer négyzetkilométeren terül el, és 579 megawatt áramot tud termelni. És a világ legnagyobb naperőművétől sem marad el túl sokkal: az indiai Rádzsasztán államban kiépített Bhadla napelempark közel 57 négyzetkilométeres területet foglal el, névleges kapacitása pedig 2,25 gigawatt.

A Doral illusztrációja a Mammoth oldalán Fotó: Doral Renewables

A Mammoth-projekt gazdája a Doral Renewables nevű izraeli energiavállalat, amely az Indianában termelt áramot az ohiói American Electric Powernek értékesíti majd. A Doral szerint ugyan az északnyugat-indianai területet nem a tűző napsütés jellemzi, de egyedi földrajzi helyzete (nagy kiterjedésű síkság, a villamos hálózat szempontjából központi hely) miatt itt biztosítható az olcsó áram termelése.

A parkot három szakaszban építik fel. Az első fázis már megkezdődött, ebben 475 millió dollárért építenek ki egy 400 megawatt tiszta áram termelésére képes hálózatot, amely 2023 közepére léphet életbe. A második és harmadik szakasz építését 2022-ben kezdik meg, és a tervek szerint 2024-re a teljes erőmű megkezdheti a működését. A projekt leírása szerint ezzel évente 40 ezer tonna üvegházhatású gáz kibocsátását, valamint közel 4 milliárd liter öntözővíz felhasználását előzik meg, valamint az építkezés és az erőmű üzemeltetése 500 átmeneti és 50 állandó munkahelyet teremt.

