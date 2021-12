Óvatosan nyit a villanyautók felé a Toyota

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A Toyota is erősíti környezetbarát kínálatát: a világ legnagyobb autógyártója viszonylag későn szállt be az elektromos autók piacára, és annak ellenére, hogy a vállalat 70 milliárd dollárt szán a zéró emissziós fejlesztésekre, a cég elnök-vezérigazgatója szerint 2030-ra csupán a vállalat forgalmának harmadát adják majd az akkumulátoros modellek. Ez jóval kevesebb, mint amire a legnagyobb európai autógyártó, a Volkswagen számít, a cég számításai szerint ugyanis eddigre az eladott autók fele lesz majd akkumulátoros.

A Toyota elnök-vezérigazgatója, Tojoda Akiro szerint fontos, hogy a vásárlóknak biztosítsák a választás lehetőségét, miközben a cég elkötelezett az emisszió csökkentése iránt is. Tojoda szerint még korai lenne megjósolni, hogy hogyan fog kinézni az autópiac 2030-ban, de az elektromos autók mellett a cég hibrid és hidrogénhajtású modelleket is piacra dob majd.

Tojoda Akiro bejelenti a fejlesztéseket Fotó: BEHROUZ MEHRI/AFP

Marad még benzines is

Tojoda azt is bejelentette, hogy a korábban bejelentett 15 új modell helyett már 30 elektromos Toyotát terveznek piacra dobni az évtized végéig, valamint az akkumulátorok fejlesztésére szánt pénzt is megduplázták. A vállalat már korábban is óvatosan közelített a zéró emissziós fejlesztésekhez: miközben Tojoda a környezetvédelem fontosságát is hangsúlyozza, novemberben arra is felhívta a figyelmet, hogy a világ nagy része 2040-ben még nem áll majd készen az autóipar zöld fordulatára, és sok helyen megmaradnak még a hagyományos hajtású modelleknél.

Novemberben a General Motors, a Ford, a Volvo és a Mercedes is aláírta azt az egyezményt, amelyben vállalták, hogy 2040-re teljesen átállnak a zéró emissziós modellek gyártására. A Toyota szerint ez ugyan jól hangzik, de nem életszerű: Ázsiában, Afrikában és a Közel-Keleten ez a fordulat még várat magára. Az Európai Unióban, Kínában és az Egyesült Államokban egyre több villanyautó fogy, de Afrikában például szinte egyáltalán nem veszik őket: a kontinensen szinte csak Dél-Afrikában vásároltak elektromos autót, és ott sem valami sokat.

Az európai piac viszont virágzik: a Toyota szerint 2035-re minden itt értékesített modelljük zéró emissziós lesz majd, ezzel egyfelől a nyugati piac változó igényeinek akarnak megfelelni, másfelől pedig az addigra tervezett szigorúbb európai szabályozásnak.

