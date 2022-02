Elfogadják a keleti oltást az unióban, ha az ember kapott hozzá egy nyugatit is

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Egy vagy két keleti vakcinával és legalább egy nyugatival már be lehet utazni az Európai Unió tagállamaiba, így megoldódott a Szputnyikkal vagy Sinopharmmal oltott magyar állampolgárok problémája – jelentette be Ujhelyi István MSZP-s európai parlamenti képviselő szerdán.

„Ez egy sokak által régóta várt hír. Amit ígértem, végigküzdöttem és eredménnyel jártam. Amit a kormány elbaltázott, azt én helyre tettem” - írta Ujhelyi a Facebookon. Az MSZP-s politikus szerint az új európai jogszabály jelentősen megkönnyíti majd az ingázó munkavállalók és a külföldön tanuló diákok életét. Az új szabályok szerint a két oltással rendelkező személyek oltási igazolványa 270 napig érvényes, a háromszor beoltott európaiak igazolványa a mostani rendelkezések értelmében korlátlan ideig érvényes.

Nem kell teszt

Ujhelyi azután tette közzé a keleti vakcinákról szóló híreket, hogy hivatalos jogértelmezést kért Didier Reynders igazságügyi biztostól. Reynders írásban és szóban is megerősítette, hogy az Európai Unió tagországai kötelesek elfogadni az oltásokat, és nem kötelezhetik a magyar állampolgárokat arra, hogy a beutazás feltételeként kötelesek legyenek covid-tesztet végeztetni. Ha mégis erre köteleznék a keleti és nyugati vakcinával vegyesen oltott magyar állampolgárokat, azzal Ujhelyi szerint az adott ország megsértené az Európai Unió hatályos jogszabályait.

Ujhelyi emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a mostani szabályok csak a beutazásra érvényesek, a tagállamok határain belüli korlátozások továbbra is az országok egyéni hatáskörébe tartoznak, így például a tömegközlekedés használata vagy az étteremlátogatás továbbra is külön elbírálás alá eshetnek.

Az egységes európai covid-igazolványok rendszerének felülvizsgálata hamarosan az Európai Parlament elé kerül, Ujhelyi azt ígéri, hogy itt további garanciákat fog kérni arra, hogy az eddigi kedvező változások továbbra is érvényben maradjanak.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: