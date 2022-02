Lekerült a veszélyeztetett fajok listájáról a fehérfejű rétisas Vermontban

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A fehérfejű rétisas megmentése megmutatta, hogy a vermontiak képesek megóvni az állam élőhelyeit és természeti kincseit – jelentette be Mark Scott, amikor a tavalyi felmérések eredményeinek összegzése után kiderült, hogy a sas lekerülhet az állam veszélyeztetett fajainak listájáról.

A vadvédelmi szolgálat szakemberei és a biológusok 2021-ben 44 fehérfejű rétisast számoltak össze két hét alatt, ezzel az elmúlt négy év legtöbb madarát észlelték a vizsgálat során. Az állatfajt 1897-ben nyilvánították védetté az állatban, eddigre viszont a populációt alaposan megtépázta a DDT széles körben elterjedt használata. Bár a szert a hetvenes években az Egyesült Államokban is betiltották, az élővilág még sokáig magán hordta a rossz emlékű vegyszer nyomait.

A szer betiltása után a rétisaspopuláció is lassú növekedésnek indult, de Vermontban a 2004 és 2006 között végzett visszatelepítési kísérletek éveken át kudarcot vallottak. Végül 2008-ban egy saspár sikeresen felnevelt egy fiókát, azóta pedig egyre több állat él az államban.

Új tételek

July Moore, Vermont környezetvédelemért felelős államtitkára szerint a sasok sikeréhez szükség volt a vadvédelem korábbi eredményeire is: korábban a halászsas (Pandion haliaetus), a vándorsólyom (Falco peregrinus) és a jeges búvár (Gavia immer) is kikerülhetett a veszélyeztetett státuszból.

Az új lista viszont sajnálatos módon új elemekkel is bővült: a vadvédelem három veszélyeztetett élőhelyet vett nyilvántartásba, és öt új fajt is veszélyeztetettnek nyilvánítottak. Mostantól hivatalosan is veszélyeztetettnek számít az államban az amerikai poszméh (Bombus pennsylvanicus) és egy Alasmidonta varicosa nevű édesvízi kagyló is. A növények közül a Houghton-sás (Carex houghtoniana) és egy virág, a Thalictrum thalictroides került fel a listára, amely egy újabb madárral, a keleti réticsörögével (Sturnella magna) is bővült.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: