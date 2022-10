A madarak látványa és éneke is javítja az emberek mentális egészségét

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A londoni King's College kutatói friss tanulmányukban megállapították, hogy az emberek általánosságban is jobban érzik magukat, ha madarakat látnak vagy hallanak a környezetükben, de a madarakkal való mindennapos találkozás akár a depresszióban szenvedők mentális egészségét is javíthatja. Utóbbi felismerés azért is jelentős, mert a kutatók szerint „sok olyan beavatkozás, amely az úgynevezett egészséges embereken segít, nem működik a mentális problémákkal küzdő egyéneknél”.

A King's College kutatói szerint az eredmények azt sugallják, hogy a gazdag madárvilággal rendelkező helyeken, például parkokban vagy vízparton tett látogatásokat az orvosok felírhatnák a mentális problémák kezelésére. A kutatás egyben arra is rávilágít, hogy a madarak élőhelyeinek megőrzése miatt is különösen fontos a környezet és a biológiai sokféleség védelme, lakott területeken és azok környékén is.

A kutatásban egy Urban Mind nevű mobilalkalmazáson követték a közel 1300 ember mindennapi találkozásait a madarakkal. A brit, európai, amerikai, kínai és ausztrál résztvevőknek egy kéthetes periódus alatt véletlenszerű időpontokban kérték meg, hogy jegyezzék fel, az adott pillanatban hogyan érzik magukat (pl. boldognak vagy stresszesnek), illetve hogy látnak-e éppen fákat, látnak-e vagy hallanak-e madarakat.

A kutatók szerint a résztvevők átlagos mentális jólléti pontszámai nőttek, amikor madarakat láttak vagy hallottak – azoké is, akiket klinikai depresszióval diagnosztizáltak. A jótékony hatás ráadásul tartósnak bizonyult: a madarat látók vagy hallók a következő adatrögzítésnél akkor is magasabb mentális jólléti szintről számoltak be, ha akkor épp nem találkoztak madárral. Az eggyel későbbi hangulatfelmérésnél viszont már nem tapasztalták a hatást.

„A madárcsicsergés egykor minden ember életének természetes háttérzenéje volt, és úgy gondolom, ez valahol mélyen beágyazódott az elménkbe. A tavaszhoz, a megújuláshoz és az eljövendő jó időkhöz társul, és emiatt is fontos foglalkoznunk a természet válságával, és gondoskodnunk kell arról, hogy a természet ne csendesedjen el” – mondta Adrian Thomas, madárvédelemmel foglalkozó kutató.

