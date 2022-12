Ismét halálos áldozatokat szedett a covid Kínában

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

December harmadika után újabb covidhoz köthető halálozásokról számolt be a kínai járványügy, ezzel együtt hivatalosan 5237 ember veszítette életét a járvány miatt az 1,4 milliárdnyi lakosú országban – írja a Reuters. A kínai állami hírügynökség ezúttal két újabb áldozatról adott hírt, de sokan attól tartanak, hogy a valóságban sokkal rosszabb a helyzet, mint amit a hivatalos kommunikáció sugall: a szigorú járványügyi korlátozások felfüggesztése után a pekingi krematóriumok alig győzik a terhelést, egy amerikai elemzés szerint pedig a betegség 2023-ban 1-1,5 millió áldozatot szedhet majd Kínában. A hatóságok attól tartanak, hogy a kórházak sem bírják majd a megnövekedett terhelést, a pekingi patikákban pedig kezdenek kifogyni a gyógyszerekből, ezért felgyorsították a szállítást.

Az országban december elején szüntették meg a szigorú zéró covid-stratégia alapjául szolgáló korlátozásokat, miután a feldühödött tüntetők a járványügyi intézkedések elleni demonstrációkon már Hszi Csin-Ping elnök lemondását követelték. A pártfőtitkár-elnök nem mondott le, a rendőrség több tüntetőt is őrizetbe vett, sőt, a focivébé közvetítését is cenzúrázták, a felháborodást ugyanis tovább fokozta, hogy a szurkolók a lelátókon maszk nélkül szurkolhattak – nem is mutattak több olyan vágóképet, ahol a közönség volt látható.

A gyülekezési és lakhelyelhagyási tilalmat végül felfüggesztették, bár a korábbi becslések szerint az országban a legrosszabb forgatókönyv szerint akár 2 millió halottal is számoltak a hatóságok.

Nem stimmelnek a számok

Yanzhong Huang, a Council on Foreign Relations (CFR) agytröszt elemzője szerint a mostani statisztikák nem felelnek meg a valóságnak. Ennek Huang szerint több oka is lehet: elképzelhető, hogy egyszerűen nincs elég teszt ahhoz, hogy a hatóságok megbízható adatokkal dolgozhassanak, de az sem lehetetlen, hogy a kormány az alacsonyabb számokkal a tömeges megbetegedések miatti pánikot akarja megelőzni.

A statisztikákban a korlátozások enyhítése óta nem szerepelnek a tünetmentes megbetegedések, a kormány pedig egyre több területen szünteti meg a korábbi járványügyi intézkedéseket: a járványügyi szakértők aggodalmai ellenére újra működésbe állhatnak a vadállatfarmok, de a vadállatbizniszen kívül is jelentős változások jönnek, visszatér az élet az internetkávézókba és a zárt téren működő bevásárlóközpontokba is.

A hatóságok arra kérik az embereket, hogy maradjanak otthon, ha akár enyhe tüneteket is észlelnek magukon, Sanghajban pedig pénteken bezárták az iskolákat, mától további értesítésig az online oktatásra állnak át. Bár az országban a lakosság 90 százalékát beoltották, a második oltást már jóval kevesebben vették fel, a 80 év felettieknek pedig csak a 42,3 százaléka kapta meg a vakcinát, ezért őket több városban is az otthonukban keresik fel az egészségügyi dolgozók.

