Meg kell védeni a magyar gasztronómiát a rovarfehérjéktől, úgyhogy megújul az élelmiszerek jelölési rendszere

facebook twitter tumblr linkedin

Mostantól elkülönített polcokon lesznek elérhetők azok az élelmiszerek, amik rovarfehérjéket is tartalmaznak és jól látható jelöléssel kell ellátni őket – jelentette be Nagy István agrárminiszter Facebookon. Minderre Nagy elmondása azért van szükség, hogy Magyarország megvédje gasztronómiai hagyományait a véleménye szerint egyébként kétes értelmű változásokkal szemben.

photo_camera A magyarok nagy része még mindig határozottan elzárkózik a rovarevéstől. Fotó: Balázs Zsuzsanna

A miniszter ugyanis a Magyar Mezőgazdaság portálon megjelent cikk alapján úgy véli, a rovarfehérjék felhasználásának semmiféle gyakorlati értelme nincs: Európában nem kell fehérje- és élelmiszerhiánytól tartani, a magyar agrárium pedig jól teljesít. A portál információi szerint az Európai Bizottság döntése értelmében a házi tücsökkel kiegészülve immár négy rovarból nyerhetők olyan fehérjék, amik az élelmezésben használhatók, ezek azok, amiktől ha megvédeni nem is lehet a magyar fogyasztókat, de legalább jól láthatóan tájékoztatni kívánja őket az agrárminiszter.

Pedig az új élelmiszercsoportot a környezetért aggódók szerint minél több embernek kellene előnyben részesítenie. Ugyanis rovarokból fenntarthatóbb módon lehetne fedezni a fehérjeszükségletet, mint például húsfélékből.

A HVG a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felmérésére hivatkozva arról is ír, hogy egyébként a rovarfélékből készülő termékekre nem túl nyitott a magyar társadalom. Csupán 5 százalékuk fogyasztana szívesen ilyesmit. Ezzel szemben 70 százaléknyi magyar teljesen elzárkózik az új összetevővel készült termékektől.

Ezek szerint a Qubit szerkesztősége a lelkes kisebbségbe tartozik: 2021-ben kollégáink megkóstolták a kukacokból és bogárlisztből készült finomságokat. A rovarevés viszont azóta sem tört be a magyar gasztronómiába, igaz, azóta már hazai webshopból is rendelhetők ilyen alapanyagok. És egyébként nem is annyira rossz kukacokat enni. Állítólag:

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: