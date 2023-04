A Samsung a Bingre cserélné a Google keresőjét az okostelefonjain

facebook twitter tumblr linkedin

Bár az Amazontól a nagy kínai techcégekig most mindenki belevetette magát a mesterséges intelligenciát (AI) és nagy nyelvi modelleket (LLM) használó chatbotok fejlesztésébe, a verseny egyelőre a Microsoft és a Google harcáról szól. Az elmúlt hónapokban a Microsoft óriási előnyt szerzett azzal, hogy az OpenAI kutatásainak finanszírozásával rátette a kezét a ChatGPT-re, és beépítette a legfejlettebb modellt, a GPT-4-et a Bing nevű keresőmotorjába, míg a Google egyelőre pánikszerűen próbál reagálni az eseményekre – saját chatbotja, a Bard még messze nem áll készen a tömeges használatra.

A New York Times most arról számolt be, hogy márciusban újabb sokk érte a Google dolgozóit: a dél-koreai techóriás, a Samsung ugyanis fontolgatni kezdte, hogy okostelefonjain a sokáig mellőzött Bingre cseréli a Google keresőjét, ami időtlen idők óta a legtöbb készülék alapértelmezett keresőmotorja.

A lap információi szerint a Google (illetve anyacége, az Alphabet) évi 3 milliárd dollárt keres azon, hogy a Samsunggal kötött szerződése értelmében az ő keresőjét használják a világ második legnépszerűbb mobilgyártójának eszközein. A Samsung 2022-ben 261 millió új okostelefonnal látta el a világot, és mindegyiken a Google operációs rendszere, az Android fut.

A Google a 21. században monopol helyzetet alakított ki magának az internetes keresés területén. A kétezres évek elején legnépszerűbbnek számító keresők (Yahoo!, AltaVista, AOL) az egyre jobb találatokat eredményező Google-algoritmusoknak (és a techvilág alakulásának) köszönhetően eltűntek, a böngészők már a ma legtöbbet használt Chrome megjelenése előtt is a Google-t állították be kezdőlapnak, és az androidos készülékek mellett az Apple iPhone-jain is a Google keresőjét lehet a legegyszerűbben használni.

A 2023. januári adatok alapján a számítógépes online keresések 84,7 százaléka a Google-n keresztül fut, míg a második helyen álló Bing részesedése mindössze 8,9 százalék – ez még így is a duplája az 5-6 évvel ezelőtti értéknek. A mobilos keresések terén még nagyobb volt a Google előnye januárban, 96,5 százalékos részarányához képest minden más app eltörpül: a 0,48 százalékos Binget a kínai Baidu (0,7%), az orosz Yandex (0,66%) és a Yahoo! (0,63%) is megelőzte.

Ezt az alaphelyzetet forgatta most fel néhány hónap alatt az OpenAI és az annak működését tízmilliárdokkal támogató Microsoft, a chatbottal, képgenerátorral és más AI-eszközökkel felvértezett Bing megjelentetésével. Ennek hatása már most látható: a február 7-i premier után egy hónap alatt 15,8 százalékkal nőtt a Bing keresőjének elérése, míg a Google-é 1 százalékkal csökkent – ebből persze még nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni, sok múlik azon, hogy a Google mennyire lesz képes felvenni a versenyt.

Márpedig a Google a New York Times információi szerint nagyon teper: a Magi fedőnevű projekt keretében egy 160 fős csapat dolgozik azon, hogy az AI nyújtotta lehetőségeket a leghatékonyabb módon építsék be a keresőmotorba, lehetőleg minél hamarabb. A Google óvatos tempója azonban könnyen az üzlet rovására mehet: míg az új Bing már most világszerte elérhető, az AI-jal felturbózott Google keresőt először csak egymillió amerikai felhasználóval tesztelnék, és az év végére elérni tervezett 30 milliós felhasználói bázist is csak az USA-ban építené ki a Google.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: