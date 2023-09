Tanulmány is alátámasztja, hogy a városi állatok sem bírják a elviselni a hőséget a kopár betondzsungelben

facebook twitter tumblr linkedin

A városi biodiverzitás több ponton is sérül: az épületek és az utak feldarabolják a korábban rendelkezésre álló élőhelyeket, az emberek pedig benépesítik a területet, kiszorítva onnan olyan állatokat, akik korábban boldogan éltek például egy város külső kerületében. Bár van néhány faj, amelyik az emberi maradékokon is eltengődik, a legtöbb állat mégsem a kidobott szemétre pályázik, írja a New York Times, ami egy friss tanulmányra hivatkozva állítja, a globális felmelegedést a városi állatok is nagyon rosszul viselik.

A Nature Ecology & Evolutionben publikált kutatás szerint azonban nem minden városban jár az urbanizáció ugyanolyan következményekkel. A melegebb éghajlatú területeken található városok eleve jobban ki vannak téve a felmelegedésnek, így ott a betonozás és a zöldterületek csökkenése sokkal károsabb lehet, mint azokon a helyeken, ahol több hűvös menedék áll az állatok rendelkezésére.

A kutatásban 20 észak-amerikai nagyváros 725 vadkamera felvételeit elemezték. Ezek egy része repterek és autópályák mellett van, egy másik részük pedig parkokban, vagy fás területek mentén található ösvények közelében. A nyár folyamán végzett megfigyelések alatt 37 őshonos fajt észleltek, például mosómedvéket,, mókusokat, nyulakat, rókákat, pumákat és szarvasokat.

A megfigyelések egyértelműen rávilágítottak, hogy a kevésbé beépített területeken gazdagabb az élővilág, mint ott, ahol jobban elterjedt az urbanizáció. Ez a korábbi kutatások alapján nem jelentett meglepetést. A tanulmány szerzői azonban még egy fontos megállapítást tettek, az állatok ugyanis könnyebben birkóztak meg a városiasodással járó környezetváltozással ott, ahol hűvösebb az idő és gazdagabb a természetes növényzet.

A kutatás, bár vannak korlátai, egyedülállónak számít, hiszen a városi emlősöket eddig ritkán vizsgálták és kevés információ áll róluk rendelkezésre, szemben a madarakkal és a növényzettel. Az eredményekből már most megállapítható, hogy a kisebb testű állatok könnyebben tolerálják a hőséget kevésbé ideális körülmények között és jobban megbirkóznak a meleggel azok az emlősök is, amik a zöldebb városokban vagy városrészekben lelnek otthonra.

