Szathmáry Eörs: Az öregedés nem csak evolúciós melléktermék, hasznos is lehet

Az öregedésről szóló Qubit Live #7 eseményünkön az evolúcióbiológia, az etológia és a fejlődésgenetika eredményeinek tükrében jártuk körbe azt, hogy meg lehet-e úszni a halált, lehet-e javítani az élet végi életminőséget és, hogy megelőzhetők-e az időskori betegségek. A napokban az elhangzott előadásokat és a kerekasztal-beszélgetést osztjuk meg, hogy azok is meghallgathassák, akik személyesen nem tudtak részt venni az eseményen.

Bár vannak fajok, amik rácáfolnak erre, az öregedés jószerével mindenkit és mindent érint. Előfordulhat persze, hogy néhány egyed nem mutatja az öregedés jeleit a halála előtt, azonban a balesetek őket sem kerülhetik el – és nem is fogják. A populációban a koros egyedek száma csökken, végső soron pedig eléri őket a halál. A 7. Qubit Live eseményen Szathmáry Eörs akadémikus, Széchenyi-díjas evolúcióbiológus, A földi élet regénye című tudományos bestseller szerzője arról beszélt, hogyan keres az evolúcióbiológia válaszokat a halál és az öregedés miértjére.

Az élővilágban jószerével mindenre és annak az ellenkezőjére is van példa. Így akadnak olyan fajok, amik nem, vagy csak alig öregszenek. Nincsenek olyan általános összefüggések, amelyekkel az öregedés folyamata univerzálisan leírható, azonban Szathmáry is bemutatott egy olyat az előadása végén, ami igyekszik megmagyarázni a folyamat összetett természetét. Az öregedés ezek alapján természetes folyamatnak látszik, de az továbbra is egyértelmű, hogy a fiatalabb egyedek jobban tudnak alkalmazkodni az újabb környezethez, amihez részben az idősektől szerzett gének járulhatnak hozzá.

Mi is pontosan az öregedés az egyén, a társadalom és a faj fennmaradásának szempontjából? Küzdhetünk-e a biológia ellen, van értelme az örök életről ábrándozni? A természetes szelekció vagy a szaporodás és az önfenntartás közti versengés felelős a halálért? Milyen modell lehet akkor hatásos az öregedési folyamat leírására és megértésére, ha az eddig ismertek kudarcot vallottak? Szathmáry Eörs októberi előadásában ezekre és további hasonló kérdésekre kereste és adta meg a választ.

