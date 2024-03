Korábban tudománytalan mítosznak tartották, most kutatással igazolták, hogy van értelme napi 10 ezer lépésre hajtani

Mennyi a napi ideális lépésszám? Tényleg elég napi fél órányi testmozgás? Mi a helyzet az ülőmunka hátrányaival? – Biztosan sokan teszik fel ezeket a kérdéseket az egészségük megőrzése érdekében, főleg akkor, ha elkezdik érezni a passzív életmód első hátrányait. Viszont nem kell élsportolónak lenni ahhoz, hogy egészséges maradjon az ember, korábbi kutatások igazolták, hogy már napi 4000 lépéssel csökkenteni lehet a halálozás kockázatát.

Ami jó hír, mert ez kevesebb, mint fele a sokfelé hangoztatott napi 10 ezer lépéses célnak. Csakhogy a 10 ezer lépés köré épített mítosz úgy néz ki, nem is annyira tudománytalan: egy friss ausztrál tanulmány rávilágított, hogy naponta 10 ezer lépéssel nemcsak a kettes típusú cukorbetegség, hanem a szív- és érrendszeri problémák, valamint a halálozások száma is csökkenthető, írja a New Scientist.

Bár eredetileg a napi 10 ezer lépés, mint cél egy japán cég, a Yamasa Tokei Keiki Co. marketingkampányának részeként fogalmazódott meg a hatvanas években, meglehetősen nagy népszerűségre tett szert, és azóta is sokan tekintik irányadónak. Pedig a 10 ezer lépés a vállalat termékének nevéből ered, a cég ugyanis egy manpo-kei nevű pedométert kezdett forgalmazni az 1964-es Tokiói Olimpia miatt sportlázban égő Japánban. A lépésszámláló neve „10 ezer lépés métert" jelent, vagyis nagyjából azt üzeni a vásárlónak és a felhasználónak, hogy ennyit tegyen meg az egészségéért nap, mint nap. A termékelnevezés azonban inkább marketingfogásnak tűnik, mint a tudományos eredmények népszerűsítésének: a 10 ezret jelentő japán írásjel sokak szerint egy sétáló emberre hasonlít, ezért választhatták a termék nevének.

Mégis, évtizedekig maradt fenn a mítosz, hogy napi 10 ezer lépéssel távol lehet tartani a betegségeket, az aktivitás pedig segít megőrizni az egészséges testsúlyt, sőt, még a mentális egészségnek is jót tesz.

photo_camera 10 ezer lépés minden időben! Fotó: YING TANG/NurPhoto via AFP

A kíváncsi ausztrál kutatócsoport a sokat hallgatott mítosz valóságtartalmát igyekezett kivizsgálni. Több mint 72 ezer, átlagosan 61 éves személy adatait elemezték a UK Biobank adatainak felhasználásával, hogy megvizsgálják, milyen összefüggés van a lépésszám és az egészségmegőrzés, valamint az egészségügyi problémák előfordulási gyakorisága között. Az eredmények alapján úgy találták, hogy a legkevesebb egészségügyi kockázattal azok néznek szembe, akik naponta 9-10 ezer lépést tesznek meg egy, a csuklójukon viselt aktivitásmérő szerint.

Persze a csuklón történő mérés nem 100 százalékos pontosságú és a lapnak nyilatkozó Nicolas Berger szerint érdemes lenne olyan faktorokat is számításba venni a későbbi kutatásokban, mint a percenkénti lépésszám, mert elképzelhető, hogy egy intenzívebb 6000 lépéses menetelés ugyanolyan egészségügyi előnyökkel jár, mint a megfontoltabb 10 ezer.