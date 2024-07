Félmilliárd dollár megy a levesbe: a NASA mégsem indítja el a víz után kutató holdjárót

Hiába költött rá 450 millió dollárt, a NASA úgy döntött, hogy a költséges folyamatos növekedése és a sorozatos csúszások miatt mégsem indítja el VIPER nevű holdjáróját, amely a legutóbbi tervek szerint jövőre érkezett volna meg a Holdra.

A golfkocsi méretű holdjárónak eredetileg 2023 végén már a Holdon kellett volna lennie, majd később azt jelentették be, hogy a VIPER a Peregrine-küldetéssel januárban befürdött Astrobotic következő missziójának keretében, a Griffin leszállóegységen utazik a Holdra 2024 novemberében – végül ezt is 2025 szeptemberére halasztották. (Az Astrobotic jelezte, hogy ennek ellenére, a VIPER nélkül is elindul a küldetése.)

photo_camera A VIPER holdjáró illusztrációja Forrás: NASA

A VIPER célja az lett volna, hogy vízjég után kutasson a Hold déli pólusának örök sötétségben lévő krátereiben. Az itt található jég ugyanis nemcsak a Naprendszer ősi körülményeiről árulkodhat, hanem potenciálisan rakétahajtóanyagként használható molekuláris hidrogént és oxigént is ki tudnának belőle nyerni a jövőbeli, Holdat célzó emberes küldetések során.

Az amerikai űrhivatal arra hivatkozik, hogy a VIPER projekt erőltetése olyan további költségnövekedésekhez vezethetne, amivel a többi, magáncégekkel közösen folytatott holdkutatási program (mint amilyen a Peregrine vagy az Odüsszeusz volt idén) finanszírozása is veszélybe kerülne.

Azért igyekeztek megnyugtatni az amerikai adófizetőket, hogy nincs minden veszve: a VIPER szétszerelésével az egyes műszereket és alkatrészeket más küldetések során hasznosíthatják újra.