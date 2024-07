A kutyák megérzik, ha egy ember rosszul érzi magát, és ettől ők is rosszul érzik magukat

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a kutyák képesek kiszagolni az emberek stressz-szintjét, de egy friss kutatásban most azt is sikerült bizonyítani, hogy ez a kapcsolat kétirányú: ha a kutya megérzi, hogy az ember nem érzi jól magát a bőrében, az az állat viselkedésében is érezteti a hatását.

„A kutyatulajdonosok tudják, hogy kedvenceik mennyire ráhangolódnak az érzelmeikre, de kutatásunkban kimutattuk, hogy már egy stresszes, ismeretlen ember szaga is hatással van a kutya érzelmi állapotára, a jutalmak érzékelésére és tanulási képességére” – mondta a Guardiannek Nicola Rooney, a Bristoli Egyetem állatorvosi karának kutatója és a tanulmány vezető szerzője.

A kutatócsoport 18 kutya-gazda párost toborzott, hogy olyan kísérleteket végezhessenek, amelyekben a kutyákat megtanították arra, hogy amikor egy ételes tálat egy adott helyre tesznek, akkor az jutalomfalatot tartalmaz, de ha egy másikra, akkor üres. Miután ezt megtanulták, a kutyák gyorsabban közelítették meg a jutalomfalattal kecsegtető helyet, mint a másikat. A kutatók ezután azt vizsgálták, hogy a kutyák milyen gyorsan közelítenek meg egy új, a két eredeti hely között elhelyezett tálat.

Ha gyorsan közelítették meg, az a teszt szerint optimizmust tükrözött (vagyis a kutyák arra számítottak, hogy lesz ott jutalom), ami a pozitív érzelmi állapot jele, míg ha lassan közelítették meg az új helyet, az pesszimizmust és negatív érzelmi állapotot jelzett. A kísérleteket újra és újra megismételték, és közben háromféle szagkörnyezetet teremtettek: az egyik esetben semmilyen szagnak nem tették ki a kutyákat, a másik kettőben pedig vagy egy matematikai feladat miatt stresszelő, vagy egy nyugtató hangokat hallgató ember izzadság- és leheletmintáit szagoltatták velük.

Mint megfigyelték, a stresszre utaló szagminták hatására a kutyák lassabban közelítették meg az új tál helyét, míg a nyugalmi állapotban lévő ember szaga nem váltott ki ilyen hatást. Azt sejtik, hogy a pesszimista, lassú megközelítés egy módja lehet az energiatakarékosságnak, illetve annak, hogy elkerüljék a csalódást. A kutatók szerint azért fontos megérteni, milyen hatást gyakorol a kutyák jóllétére az emberi stressz, mert ezt a tudást fel lehet használni például a kísérő-, munka- és segítőkutyák kiképzésénél.

Öt évvel ezelőtt egy másik kutatás is hasonló eredményre jutott, vagyis hogy az emberi stressz a kutyákra is hatással van, de ott a haj- és szőrmintákból kimutatott kortizolszint-emelkedés alapján jutottak erre a következtetésre.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: